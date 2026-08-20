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Integráciu kurdskej samosprávy do štátnych inštitúcií Sýrie dokončili
Januárové boje a následná dohoda zmarili ašpirácie na autonómiu v oblastiach na severe a severovýchode Sýrie, ktoré Kurdi roky ovládali počas občianskej vojny.
Autor TASR
Damask 20. augusta (TASR) - Vodca sýrskych Kurdov Mazlúm Abdi vo štvrtok vyhlásil, že integrácia kurdskej samosprávy do štátnych inštitúcií Sýrie bola dokončená. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Chcem povedať, že fáza integrácie vojenských, bezpečnostných a administratívnych orgánov do štátnych inštitúcií je dokončená a uzavretá,“ povedal Abdi, ktorý stál na čele Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), počas podujatia v meste Kámíšlí na severovýchode Sýrie. „Odteraz začíname novú fázu,“ dodal.
Kurdi podporovaní Spojenými štátmi si vybudovali po vypuknutí občianskej vojny v krajine v roku 2011 na severe a severovýchode samosprávnu administratívu s vlastnými civilnými a vojenskými inštitúciami. Zároveň stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), až kým ju v roku 2019 v Sýrii územne neporazili.
Po stretoch medzi ozbrojenými silami sýrskych Kurdov a jednotkami nových sýrskych úradov podporovaných USA, ku ktorým došlo v januári tohto roku, sa obe strany dohodli na integrácii kurdských inštitúcií a ozbrojených síl do štátnych štruktúr v Sýrii.
Januárové boje a následná dohoda zmarili ašpirácie na autonómiu v oblastiach na severe a severovýchode Sýrie, ktoré Kurdi roky ovládali počas občianskej vojny.
Damask a kurdské úrady od uzavretia dohody podnikli niekoľko krokov vrátane vstupu vládnych jednotiek do miest Hasaka a Kámíšlí, ako aj odovzdanie správy nad letiskom a kľúčovými ropnými poliami v regióne štátu.
„Chcem povedať, že fáza integrácie vojenských, bezpečnostných a administratívnych orgánov do štátnych inštitúcií je dokončená a uzavretá,“ povedal Abdi, ktorý stál na čele Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), počas podujatia v meste Kámíšlí na severovýchode Sýrie. „Odteraz začíname novú fázu,“ dodal.
Kurdi podporovaní Spojenými štátmi si vybudovali po vypuknutí občianskej vojny v krajine v roku 2011 na severe a severovýchode samosprávnu administratívu s vlastnými civilnými a vojenskými inštitúciami. Zároveň stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), až kým ju v roku 2019 v Sýrii územne neporazili.
Po stretoch medzi ozbrojenými silami sýrskych Kurdov a jednotkami nových sýrskych úradov podporovaných USA, ku ktorým došlo v januári tohto roku, sa obe strany dohodli na integrácii kurdských inštitúcií a ozbrojených síl do štátnych štruktúr v Sýrii.
Januárové boje a následná dohoda zmarili ašpirácie na autonómiu v oblastiach na severe a severovýchode Sýrie, ktoré Kurdi roky ovládali počas občianskej vojny.
Damask a kurdské úrady od uzavretia dohody podnikli niekoľko krokov vrátane vstupu vládnych jednotiek do miest Hasaka a Kámíšlí, ako aj odovzdanie správy nad letiskom a kľúčovými ropnými poliami v regióne štátu.