Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. august 2026Meniny má Jana
< sekcia Zahraničie

Integráciu kurdskej samosprávy do štátnych inštitúcií Sýrie dokončili

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok

Januárové boje a následná dohoda zmarili ašpirácie na autonómiu v oblastiach na severe a severovýchode Sýrie, ktoré Kurdi roky ovládali počas občianskej vojny.

Autor TASR
Damask 20. augusta (TASR) - Vodca sýrskych Kurdov Mazlúm Abdi vo štvrtok vyhlásil, že integrácia kurdskej samosprávy do štátnych inštitúcií Sýrie bola dokončená. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Chcem povedať, že fáza integrácie vojenských, bezpečnostných a administratívnych orgánov do štátnych inštitúcií je dokončená a uzavretá,“ povedal Abdi, ktorý stál na čele Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF), počas podujatia v meste Kámíšlí na severovýchode Sýrie. „Odteraz začíname novú fázu,“ dodal.

Kurdi podporovaní Spojenými štátmi si vybudovali po vypuknutí občianskej vojny v krajine v roku 2011 na severe a severovýchode samosprávnu administratívu s vlastnými civilnými a vojenskými inštitúciami. Zároveň stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), až kým ju v roku 2019 v Sýrii územne neporazili.

Po stretoch medzi ozbrojenými silami sýrskych Kurdov a jednotkami nových sýrskych úradov podporovaných USA, ku ktorým došlo v januári tohto roku, sa obe strany dohodli na integrácii kurdských inštitúcií a ozbrojených síl do štátnych štruktúr v Sýrii.

Januárové boje a následná dohoda zmarili ašpirácie na autonómiu v oblastiach na severe a severovýchode Sýrie, ktoré Kurdi roky ovládali počas občianskej vojny.

Damask a kurdské úrady od uzavretia dohody podnikli niekoľko krokov vrátane vstupu vládnych jednotiek do miest Hasaka a Kámíšlí, ako aj odovzdanie správy nad letiskom a kľúčovými ropnými poliami v regióne štátu.
.

Neprehliadnite

Bocian Max na výlete: Ornitológovia sledovali jeho púť. Kam doletel?

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: A. Krajčoviech: F1 je moja srdcovka

Kupujete krájané melóny? Jedna chyba predajcu vás môže stáť zdravie

KOMENTÁR J. HRABKA: Na čakačke