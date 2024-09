Intenzívne zrážky v Česku dvíhajú hladiny riek

Praha 14. septembra (TASR) - Minister životného prostredia ČR Petr Hladík v sobotu napoludnie informoval, že na celom území Českej republiky zasiahnutom silným dažďom sa už fakticky naplnili absorpčné schopnosti pôdy a lesov. Zrážky napĺňajú vodné toky, dodal minister s tým, že v nedeľu by už podľa predikcie malo pršať menej. V Jeseníkoch však stále môže spadnúť 80 až 100 milimetrov zrážok, upozornil minister podľa správy zverejnenej na webe denníka iDNES.cz monitorovanom agentúrou TASR.



Meteorológovia v Česku predpovedajú na sobotu ešte intenzívnejšie zrážky ako v piatok, najmä v oblastí pohoria Jeseníky. Predpokladajú, že v dôsledku zrážok budú ďalej stúpať aj hladiny riek. Obzvlášť závažná situácia sa očakáva na rieke Sázava - v sobotu popoludní by tam hladina rieky mohla prekonať storočnú vodu, píše sa na webe Novinky.cz.



České médiá s odvolaním sa na Český hydrometeorologický ústav informovali, že vplyv tlakovej níže Boris bude v ČR trvať minimálne do nedele.



Podľa ministra Hladíka bude dážď v ČR ustávať až v pondelok, prípadne v noci z pondelka na utorok. Aj v pondelok však niekde spadne až 50 milimetrov zrážok.



Kvôli extrémnemu počasiu v sobotu dopoludnia nejazdili vlaky na niekoľkých desiatkach tratí po celom Česku - niektoré kvôli popadaným stromom, iné z preventívnych dôvodov.



Správa železníc sa snaží trate čo najskôr sprevádzkovať, kvôli pokračujúcim výdatným dažďom a silnému vetru sa ale situácia od rána ďalej komplikuje.



České dráhy preto odporučili cestujúcim, aby víkendové cesty odložili, pokiaľ nie sú nevyhnutné.



Nepriaznivé počasie však zatiaľ nijako nenarúša prevádzku na Letisku Václava Havla Praha - okrem jedného odkloneného príletu.



Silný dážď od soboty rána v Ostrave výrazne skomplikoval premávku MHD. Dopravný podnik vyzval občanov, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch. V meste sú zaliate aj niektoré cesty.



V Prahe sa pokračuje v stavbe protipovodňových hrádzí, k ohrozeniu ľudí zatiaľ nedošlo, doplnili Novinky.cz.



Pre krajne nepriaznivé počasie bol v sobotu v Prahe 1 preventívne uzavretý Strelecký ostrov. Cez víkend zostane zatvorená aj zoologická záhrada, kde kvôli podmáčanej pôde a vetru hrozí pád stromov. Mimo prevádzky je tiež expozícia Les a Japonská záhrada v botanickej záhrade v Prahe-Troji.



Mimoriadnu situáciu riešila aj Nemocnica Milosrdných bratov v Brne, kde museli evakuovať časť pacientov, ktorých previezli do zariadení v rámci kraja. Brnianska primátorka Markéta Vaňková (ODS) vysvetlila, že toto nemocničné zariadenie leží v záplavovom území na brehu rieky Svratka a ohrozujú ho i spodné vody.



Silný vietor a následné prerušenie napájania základňových staníc elektrinou spôsobili lokálne výpadky signálu mobilných sietí, a to predovšetkým v Krkonošiach, Krušných horách a na Šumave, informovali hovorkyne spoločností O2 a Vodafone.



Na celom území zasiahnutom výdatnými zrážkami a ohrozenom záplavami zasahujú hasiči, ktorí napr. odčerpávajú vodu zo zaplavených ciest a budov, odstraňujú popadané stromy, vyslobodzujú autá uviaznuté na zaplavených cestách a spolu s dobrovoľníkmi budujú na brehoch vodných tokov bariéry, ktoré majú zmierniť následky extrémneho počasia.