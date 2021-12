Interiér katedrály Notre-Dame v Paríži čakajú zmeny

Paríž 10. decembra (TASR) - Francúzske pamiatkové úrady schválili kontroverzný redizajn interiéru parížskej katedrály Notre-Dame, ktorý zahŕňa aj možné inštalácie street artu a jemnejšieho náladového osvetlenia.



Ako v piatok informovala agentúra AFP, schválené možné zmeny vyvolali kritiku: približne 100 verejne známych osobností v stredu zverejnilo v pravicovom denníku Le Figaro stanovisko, v ktorom tvrdia, že nové zámery "úplne podkopávajú dekor a náboženský priestor" gotickej pamiatky. "Čo oheň ušetril, chce diecéza zničiť," píše sa v texte.



Samotná parížska diecéza má pritom v úmysle využiť obnovu slávnej gotickej katedrály, ktorú 15. apríla 2019 spustošil požiar, na to, aby jej "vdýchla nový život" pred jej znovuotvorením naplánovaným na rok 2024.



Navrhované zmeny - súčasť širšieho projektu prestavby po ničivom požiari v roku 2019 - diecéza obhajuje s tým, že nie sú revolučné a prinesú väčší komfort pre návštevníkov katedrály.



Pozitívne stanovisko k programu renovácie interiéru Chrámu Matky Božej vydal vo štvrtok na svojom zasadnutí tím 20 odborníkov z francúzskej komisie pre národné dedičstvo a architektúru.



Tí napr. odobrili návrh na premietanie biblických citátov - vo viacerých jazykoch - na steny katedrály, nové tlmenejšie osvetlenie, lavice na kolieskach vybavené osvetlením, ktoré nahradia staré vypletané stoličky - tie presunú do krypty pod chrámom.



Ministerstvo kultúry pre AFP potvrdilo, že zvažuje prizvať k renovácii katedrály priekopníka street artu Ernesta Pignona-Ernesta, alebo vystaviť diela ďalších umelcov, ako je napr. Anselm Kiefer či Louise Bourgeoisová, ktorých umelecké inštalácie by mohli nahradiť niektoré z málo používaných spovedníc z 19. storočia.



Jeden z kritikov, nemenovaný parížsky architekt pre The Art Newspaper povedal, že zamýšľanými inováciami by sa Notre- Dame mohol zmeniť "na politicky korektný Disneyland".



Kritici v polemike zverejnenej v denníku Le Figaro vyzvali úrady, aby rešpektovali dielo architekta Eugna Viollet-le-Duca, ktorý koncom 19. storočia navrhol rekonštrukciu katedrály z 12. storočia, ale v súlade s gotickým štýlom, ktorý v tom čase zažíval renesanciu.



Súčasný projekt renovácie interiéru Notre-Dame má na starosti kanonik Gilles Drouin, riaditeľ liturgického inštitútu, ktorého tým poveril medzičasom už emeritný parížsky arcibiskup Michel Aupetit. Drouin poprel, že by šlo o pokus o radikálnu transformáciu objektu: cieľom je podľa neho zachovať Notre-Dame ako "miesto kultu" a prijatia a informovania verejnosti, ktorá "nie vždy pozná kresťanskú kultúru".



Okrem už spomínaných zmien sa do roku 2024 má ukončiť rekonštrukcia bočných kaplniek, pričom "staré maľby zo 16. a 18. storočia budú viesť dialóg s predmetmi moderného zmenia". "Katedrála bola vždy otvorená umeniu svojej doby", pripomenul Drouin s tým, že posledným takým dielom je veľký zlatý kríž od sochára Marca Couturiera inštalovaný v roku 1994, keď bol parížskym arcibiskupom kardinál Jean-Marie Lustiger.