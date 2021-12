V Moskve zadržali stúpenca IS, snažil sa verbovať študentov

Moskva 17. decembra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala prívrženca organizácie Islamský štát (IS), ktorý sa na internáte v Moskve snažil naverbovať študentov pre činnosť súvisiacu s terorizmom a náboženským extrémizmom. V piatok o tom informoval tlačový odbor FSB, ktorý citovala agentúra TASS.



"Príslušníci FSB v spolupráci s ministerstvom vnútra a za pomoci ruskej Národnej gardy... prerušili činnosť prívrženca medzinárodnej teroristickej organizácie Islamský štát, ktorý sa snažil zapojiť študentov jednej z vysokých škôl hlavného mesta do teroristickej činnosti," uviedla tlačová služba FSB.



Práve na internáte tejto univerzity, kde ho aj zadržali, muž neraz obhajoval činnosť príslušníkov IS a ich ideológiu. Okrem toho tiež šíril materiály so zámerom sformovania negatívneho postoja študentov k tradičným formám islamu a iných náboženstiev a vyzýval na ozbrojený boj s cieľom vytvorenia kalifátu na území Iraku a Sýrie.



Muž je v tejto súvislosti trestne stíhaný.