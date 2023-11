Interpol: Hľadaný moldavský oligarcha Šor sa vrátil do exilu v Izraeli

Kišiňov 13. novembra (TASR) - Proruský oligarcha Ilan Šor pôvodom z Moldavska sa vrátil do svojho pôsobiska v exile v Izraeli, oznámil v nedeľu predstaviteľ medzinárodnej policajnej organizácie Interpol. V Moldavsku ho odsúdili za pranie špinavých peňazí a spreneveru, Spojené štáty a Európska únia naňho uvalili sankcie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Šéf Interpolu v Moldavsku Viorel Tentiu uviedol, že Šor sa vrátil do Izraela letecky minulú stredu, ale izraelskí predstavitelia nevedeli povedať, odkiaľ priletel.



"Všetko, čo máme, je len potvrdenie, že pristál na Letisku Bena Guriona (pri Tel Avive), ale nie je známe, kam išiel alebo odkiaľ sa vrátil," povedal Tentiu pre štátnu televíziu Moldova 1.



Podľa Tentia Šor opustil Izrael 6. novembra. Agentúre Reuters sa nepodarilo so Šorom skontaktovať.



Moldavský súd oligarchu v apríli odsúdil v neprítomnosti na 15 rokov väzenia za spreneveru jednej miliardy dolárov v tamojších bankách a pranie špinavých peňazí. Šor, ktorý má aj izraelské občianstvo, z Izraela organizoval pouličné protesty proti proeurópskej vláde prezidentky Maie Sanduovej.



Ústavný súd preto zakázal Šorovu politickú stranu a jeho spojenci nemohli kandidovať za inú stranu v minulotýždňových komunálnych voľbách. Moldavskí predstavitelia obvinili Šora, že na "kupovanie" voličov do Moldavska nalial v prepočte 50 miliónov eur.



Tentiu dodal, že všetky členské štáty združené v Interpole boli požiadané o informácie o Šorovom pohybe na ich území.



Prezidentka Sanduová odsúdila inváziu Ruska na Ukrajinu. Moskvu obvinila z destabilizácie Moldavska a snáh o jej odstránenie, aby krajina nemala šancu na členstvo v Európskej únii. Moldavsko leží medzi Ukrajinou a Rumunskom a patrí k najchudobnejším krajinám Európy.



Rusko Sanduovú obviňuje z protiruskej kampane a zo šírenia protiruských nálad v Moldavsku.