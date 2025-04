Interpol nevydá zatykač na M. Romanowského, získal azyl v Maďarsku

Budapešť 22. apríla (TASR) - Medzinárodná organizácia pre policajnú spoluprácu Interpol zamietla zatykač na bývalého námestníka poľského ministra spravodlivosti Marcina Romanowského. Člen hlavnej opozičnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) získal politický azyl v Maďarsku. Uviedla to v utorok agentúra MTI s odvolaním sa na hovorkyňu poľského generálneho prokurátora Annu Adamiakovú, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Sekretariát Interpolu sa rozhodol nevydať zatykač na Romanowského, povedal Adamiaková pre agentúru PAP. Dodala, že Interpol neuviedol dôvod svojho rozhodnutia s odvolaním sa na princíp mlčanlivosti.



Romanowski môže byť prevezený z Maďarska späť do Poľska iba v prípade, že bude nájdený a zatknutý, uviedol 22. januára budapeštiansky súd pre PAP. Bývalý námestník ministra v bývalej poľskej vláde pod vedením PiS je podľa PAP hľadaný na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a obvinený zo spáchania 11 trestných činov. Patrí k nim sprenevera 25,2 milióna eur a pokus o spreneveru ďalších 13,7 milióna EUR.



Vlani 19. decembra dostal Romanowski v Maďarsku politický azyl. O deň neskôr Varšava informovala Budapešť o tom, že naňho vydali európsky zatykač.



Poľský minister spravodlivosti a generálny prokurátor Adam Bodnar 10. januára maďarského kolegu písomne požiadal o informácie o aktuálnom stave procesu vydania Romanowského do Poľska na základe zatykača.



Maďarské ministerstvo spravodlivosti vtedy oznámilo, že možné vydanie Romanowského bude riešiť budapeštiansky Súd hlavného mesta. Tlačové oddelenie súdu vtedy uviedlo, že odoslanie európskeho zatykača na Romanowského zo strany Poľska ešte neznamená začatie procesu jeho vydania.



"V súlade s príslušným právom EÚ a Maďarska možno tento proces začať až po tom, ako bude hľadaná osoba nájdená, zadržaná a predvedená príslušnými orgánmi súdu," uviedol súd. Dodal, že kým nie je Romanowski zadržaný, súd nemá v tejto záležitosti žiadnu právomoc.



Romanowski sa v januári stretol s maďarským ministrom zodpovedným za záležitosti EÚ Jánosom Bokom. Ten sa na Facebooku posťažoval, že Európska komisia neposudzuje v prípade Maďarska a Poľska stav právneho štátu podľa rovnakých noriem. "Ako dlho bude Brusel mlčať o stave poľského právneho štátu?" položil otázku Bóka. Podľa neho EK vo vzťahu k Maďarsku overovala všetky existujúce prvky fungovania právneho štátu, v prípade Poľska mlčí.



Maďarský minister naznačil, že Romanowski, ktorý podľa jeho názoru dostal v Maďarsku politický azyl preto, lebo ho zadržali poľské úrady v rozpore s jeho poslaneckou imunitou, ho informoval o mimoriadne znepokojujúcom vývoji. O aký znepokojivý vývoj išlo, však Bóka neprezradil.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)