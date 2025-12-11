< sekcia Zahraničie
Interpol: Obchodovanie so zvieratami dosiahlo REKORDNÚ úroveň
Zadržaných bolo približne 1100 podozrivých.
Autor TASR
Lyon 11. decembra (TASR) - Úrady vo svete v roku 2025 zaistili rekordné množstvo živých exotických zvierat určených na nelegálny predaj, uviedla vo štvrtok policajná agentúra Interpol. Informovala aj o rozsiahlom zásahu, pri ktorom úrady v rôznych štátoch po celom svete zaistili takmer 30.000 zvierat. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Interpol uviedol, že trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich zvieratách v súčasnosti dosahuje hodnotu najmenej 20 miliárd dolárov ročne: od obchodovania so žraločími plutvami, slonovinou až po mäso z primátov.
Počas mesačnej operácie od 15. septembra orgány v 134 krajinách zaistili 6160 vtákov, 2040 korytnačiek, 1150 plazov, 208 primátov, 46 šupinavcov, desať veľkých mačkovitých šeliem a 19.415 ďalších voľne žijúcich zvierat, uviedol Interpol vo vyhlásení. Zadržaných bolo približne 1100 podozrivých. V Brazílii polícia identifikovala 145 podozrivých v rámci zásahu proti medzinárodnému gangu obchodu s tamarínmi zlatými a zachránila viac ako 200 zvierat.
„Zásielka z Ázie zadržaná v severoamerickom poštovom centre obsahovala viac ako 1300 častí tiel primátov vrátane kostí, lebiek a iných častí,“ uvádza sa vo vyhlásení agentúry so sídlom v Lyone. Podľa Interpolu v rámci operácie Thunder 2025 zadržali aj takmer 10.500 motýľov, pavúkov a iných radov hmyzu.
Celosvetovo bolo v rámci zásahu zaistených rekordných 5,8 tony mäsa z divej zveri, pričom úrady poukazujú na výrazný nárast prípadov prevozu z Afriky do Európy.
Pri zásahu úrady zaistili aj približne 32.000 kubických metrov nelegálne vyrúbaného dreva. Interpol odhadol, že nelegálna ťažba predstavuje 15 až 30 percent celosvetového obchodu s drevom.
