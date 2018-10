Interpol pátra po svojom prezidentovi, žiada Čínu o informácie

Zmiznutie Meng Chung-weja už začala vyšetrovať aj francúzska polícia. Podľa jej zistení prezident Interpolu priletel lietadlom do Číny, o jeho ďalšom osude však nie je nič známe.

Paríž 6. októbra (TASR) - Interpol požiadal Čínu, aby poskytla informácie o osude prezidenta tejto medzinárodnej policajnej organizácie, ktorý je nezvestný od konca septembra. Podľa správ hongkonských médií zadržali šéfa Interpolu Meng Chung-weja po návrate do vlasti čínske úrady.



"Interpol požiadal čínske úrady - prostredníctvom oficiálnych kanálov orgánov činných v trestnom konaní - o objasnenie situácie ohľadne prezidenta Interpolu Meng Chung-weja," uviedol v sobotňajšom vyhlásení generálny tajomník policajnej organizácie Jürgen Stock.



Interpol vyjadril presvedčenie, že Peking na žiadosť zareaguje a rozptýli obavy o osud prezidenta Meng Chung-weja. Čína sa zatiaľ k celej záležitosti verejne nevyjadrila, informovala agentúra Reuters.



Nezvestnosť šéfa Interpolu nahlásila jeho manželka, ktorá o ňom nemá správy od 29. septembra, keď odletel z Francúzska, kde sídli Interpol, do rodnej Číny. Podľa správ hongkonskej tlače je Meng v rukách čínskych "disciplinárnych orgánov". Tento pojem v čínskom kontexte zvyčajne značí stranícku disciplinárnu inšpekciu, ktorá rieši prípady korupcie či politické priestupky.



Meng Chung-wej má 64 rokov a okrem funkcie prezidenta Interpolu zastáva aj post námestníka čínskeho ministra verejnej bezpečnosti. Funkcie prezidenta Interpolu, ktorú zastáva ako vôbec prvý Číňan, sa ujal v novembri 2016, mandát mu vyprší v roku 2020. Vo Francúzsku žil spolu s manželkou a dvoma deťmi.