Interpol: Pri raziách voči ázijským obchodníkom zadržali 1700 ľudí

Paríž 15. decembra (TASR) - Vyše 1700 osôb bolo zadržaných v dovedna desiatich ázijských krajinách v rámci rozsiahlej operácie proti nelegálnym pašerákom strelných zbraní. Zároveň bolo zaistených vyše 700 zbraní a vyše 45.000 nábojov. Oznámila to v piatok v Lyone medzinárodná policajná organizácia Interpol.



Cieľom operácie s názvom Operation Trigger-Salvo II, ktorá prebiehala od 13. do 24. novembra a bola podľa DPA prvou akciou svojho druhu v Ázii, bolo narušenie cezhraničného pohybu strelných zbraní a odhalenie väzieb medzi nadnárodnými organizovanými zločineckými skupinami a teroristami.



Malé a ľahké zbrane sa pre takýchto zločinov v strednej, južnej a východnej Ázii stali bežnými, nakoľko sú lacné, dajú sa ľahko skryť, prepravovať, aj vôbec získať, uvádza Interpol.



Dôkazom tohto je podľa neho Pakistan, kde boli nájdené stovky strených zbraní, ich častí aj munície, a to najmä v provinciách pri hraniciach s Afganistanom. Podľa Interpolu to viedlo k 614 zadržaniam, ako aj otvoreniu ďalších vyšetrovaní a lepšiemu prehľadu o trasách, ktoré používajú nákladné autá z Afganistanu na prepravu strelných zbraní a munície do Pakistanu.