Interpol pri rozsiahlom zásahu zaistil falošné lieky za milióny eur
Lyon 7. mája (TASR) — Vyšetrovatelia z Interpolu zaistili pri rozsiahlej operácii 6,4 milióna dávok falošných a nepovolených liekov v hodnote 15,5 milióna amerických dolárov (približne 13,2 milióna eur). Táto medzinárodná policajná organizácia so sídlom v Lyone to oznámila vo štvrtok, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Najväčšiu časť zhabaných liekov tvoria prípravky na poruchy erekcie a odvykanie od fajčenia a sedatíva. Počas takmer dvojtýždňového zásahu koordinovaného Interpolom v približne 90 krajinách bolo zadržaných aj 269 podozrivých osôb.
Okrem toho sa podarilo rozložiť 66 zločineckých skupín pôsobiacich v nezákonnom obchode s liekmi a zablokovať tisíce webových stránok a kanálov. Väčšina produktov bola skonfiškovaná vo Veľkej Británii, Kolumbii a Austrálii.
„Falošné lieky nie sú len podvodom, ohrozujú životy,“ uviedol generálny tajomník Interpolu Valdecy Urquiza. Zločinci podľa neho využívajú medzery v kontrole e-shopov a neoficiálnych dodávateľských reťazcov. Zameriavajú sa na ľudí, ktorí hľadajú rýchlu a cenovo dostupnú pomoc.
Interpol poukázal aj na znepokojujúci trend – vyšetrovatelia totiž zaistili výrazne viac antiparazitík než v minulých rokoch. Prípravky ivermektín a fenbendazol sa predávali ako alternatívne prostriedky v rámci takzvaných „balíčkov na liečbu rakoviny“, hoci zdravotníci varujú, že na takéto použitie nie sú určené.
