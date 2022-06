Interpol varuje pred záplavou ilegálnych zbraní po vojne na Ukrajine

Lyon 1. júna (TASR) - Mnohé zo zbraní, ktoré sa momentálne posielajú na Ukrajinu, skončia nakoniec v rukách zločincov v Európe a ďalších častiach sveta, varoval v stredu generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock. Zároveň vyzval krajiny, aby začali kontrolovať databázy na sledovanie zbraní, informuje tlačová agentúra AFP.



"Vysoká dostupnosť zbraní počas práve prebiehajúceho konfliktu bude mať za následok šírenie nelegálnych zbraní v post-konfliktnom období. Ono to príde, o tom nepochybujem. Zločinci sa na to zameriavajú už teraz," uviedol šéf Interpolu - najväčšej medzinárodnej policajnej organizácie na svete so sídlom vo francúzskom Lyone.



Takýto vývoj podľa jeho slov len posilní skupiny organizovaného zločinu, ktoré pôsobia čoraz viac globálne a dokážu využiť chaos, aký vznikol v dôsledku ruských útokov na Ukrajinu počas uplynulých troch mesiacov.



Západní spojenci Kyjeva dodali Ukrajine množstvo vojenského materiálu so zámerom, aby mohla odrážať ruské invázne sily, ktoré už obsadili rozsiahle územia na východe a juhu krajiny.



"Dokonca aj ťažké zbrane, ktoré používa armáda, budú dostupné na kriminálnom trhu. Zločinci, o ktorých hovorím, pôsobia globálne, takže tieto zbrane sa budú vymieňať naprieč kontinentmi," upozornil Stock. Dodal, že konflikt spôsobil aj nárast krádeží priemyselných hnojív, ktoré by mohli teroristi využiť na výrobu bômb.