Interpol vydal zatýkacie rozkazy na 3 osoby podozrivé v kauze výbuchu

Bejrút 12. januára (TASR) – Medzinárodná policajná organizácia Interpol vydal zatýkacie rozkazy, tzv. červený obežník, na tri osoby zodpovedné za prepravu dusičnanu amónneho, ktorý vlani v auguste v prístave libanonskej metropoly Bejrút spôsobil obrovský výbuch. Informovala o tom v utorok libanonská agentúra NNA.



Príkaz na zatknutie bol vydaný na majiteľa a kapitána nákladnej lode MV Rhosus, ktorá v roku 2013 priviezla do prístavu 2275 ton dusičnanu amónneho. V roku 2014 ho vyložili z lode do skladu v bejrútskom prístave.



Interpol síce neuviedol mená hľadaných osôb, libanonské médiá však informovali, že ide o bývalého kapitána lode Borisa Prokoševa a majiteľa plavidla Igora Grečuškina, ruského podnikateľa žijúceho na Cypre. Grečuškin loď MV Rhosus kúpil v roku 2012, pripomenula agentúra Interfax.



Oznámenie Interpolu sa týka aj Portugalca menom Jorge Manuel Mirra Neto Moreira, ktorý sa zaoberá obchodom s dusičnanmi a v roku 2014 v bejrútskom prístave skontroloval zásielku dusičnanu amónneho.



Takzvané červené oznámenia Interpolu sú žiadosti podané orgánom činným v trestnom konaní po celom svete, aby pátrali po hľadaných osobách na úteku a prípadne ich zatkli.



Interpol spresnil, že žiadosť o zadržanie podozrivých podal libanonský prokurátor Ghasan Kchury.



K výbuchu v objekte, kde sa nachádzal dusičnan amónny, a následnému požiaru došlo 4. augusta 2020. Libanonská televízia LBCI vtedy uviedla, že explóziu mohla spôsobiť iskra zo zvárania. Zvárači sa totiž snažili uzavrieť otvor, ktorým sa dalo do skladu dostať.



Pri výbuchu a požiari prišlo o život viac ako 190 ľudí a asi 6000 utrpelo zranenia. Explózia a následná tlaková vlna spôsobili obrovské materiálne škody. O strechu nad hlavou prišlo vyše 300 000 osôb.



Začiatkom decembra podali libanonskí prokurátori žalobu za nedbanlivosť s následkom smrti voči bývalému premiérovi Hasanovi Dijábovi a trom bývalým ministrom – financií Alímu Hasanovi Chalílovi, verejných prác Júsifovi Fenianosovi a dopravy Gházímu Zajtarovi.



Libanonskí vyšetrovatelia nateraz neuviedli podrobnosti, prečo zásielka dusičnanu amónneho zostala v prístave bez prijatia akýchkoľvek bezpečnostných opatrení.