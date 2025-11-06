< sekcia Zahraničie
Interpol vyhlásil iniciatívu proti nelegálnemu odlesňovaniu
Nová fáza iniciatívy LEAP bola oznámená v metropole Rio de Janeiro počas globálneho summitu United for Wildlife.
Bogota 6. novembra (TASR) - Medzinárodná policajná organizácia Interpol a jej partneri spustili v stredu globálnu iniciatívu bezpečnostných zložiek zameranú na rozbitie zločineckých sietí zodpovedných za nelegálnu ťažbu dreva, obchodovanie s drevom a ťažbu zlata. Táto nezákonná činnosť vedie k rozsiahlemu odlesňovaniu a každoročne generuje miliardy nelegálnych ziskov. Iniciatívu oznámili pred klimatickým summitom OSN COP30 v Brazílii, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
„Zločinci zarábajú miliardy na rabovaní lesov našej planéty,“ uviedol vo vyhlásení generálny tajomník Interpolu Valdecy Urquiza. „Jediný spôsob, ako ich zastaviť, sú rozhodné kroky bezpečnostných zložiek a silná medzinárodná spolupráca,“ zdôraznil.
Nová fáza iniciatívy LEAP bola oznámená v metropole Rio de Janeiro počas globálneho summitu United for Wildlife. Vedie ju Interpol spolu s Úradom OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) a financuje Nórska medzinárodná iniciatíva pre klímu a lesy.
Oznámenie nasleduje po minulotýždňovom rozsiahlom zásahu v povodí Amazonky, keď brazílska polícia s podporou Interpolu zničila viac ako 270 nelegálnych bagrov ťažiacich na rieke Madeira. Išlo o zločinecké skupiny spájané so sieťou pašovateľov zlata, ktoré pôsobia v Brazílii, Bolívii a Peru.
Výkonná riaditeľka UNODC Ghada Walyová uviedla, že nelegálne odlesňovanie „oslabuje právny štát a financuje organizovaný zločin“. Spoločná iniciatíva sa podľa jej slov snaží zabezpečiť, aby sa páchatelia zodpovedali za svoje konanie a zároveň podporuje justičné systémy a miestne komunity.
Iniciatíva LEAP, spustená v roku 2018, spočiatku mapovala cesty pašovania dreva, pričom sa neskôr vyvinula na koordináciu cezhraničných vyšetrovaní a umožnila zabavenie nelegálneho dreva či nerastov v hodnote miliónov dolárov. Operácie pod vedením Interpolu v Latinskej Amerike odhalili stovky environmentálnych zločinov a viedli k desiatkam zadržaní v deviatich krajinách za ťažbu dreva a obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi. Nová fáza rozširuje túto činnosť na nelegálnu ťažbu v povodí Amazonky, ktorá je v súčasnosti hlavnou príčinou odlesňovania a znečisťovania ortuťou, a na posilnenie výmeny spravodajských informácií medzi bezpečnostnými úradmi.
