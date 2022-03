Interpol vyslal do Moldavska tím na pomoc s náporom utečencov

Lyon 25. marca (TASR) - Medzinárodná policajná organizácia Interpol v piatok oznámila, že do Moldavska vyslala tím na pomoc pri nápore utečencov z Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Interpol uviedol, že jeho tím by mal pôsobiť v Kišiňove a niekoľkých ďalších lokalitách Moldavska, kde sú utečenecké tábory. Úlohou jeho pracovníkov je poskytnúť podporu miestnej polícii a humanitárnym organizáciám pri zvládaní situácie s utečencami. O pomoc ich žiadala moldavská národná centrála Interpolu.



Organizácia neposkytla bližšie informácie o veľkosti a zložení tímu. Vyslaný tím má za úlohu monitorovať situáciu a podľa toho bude vedieť Interpol poskytnúť ďalšiu relevantnú podporu, dodali.



Medzinárodná policajná organizácia už dostala niekoľko hlásení o obchodníkoch s ľuďmi, ktorí na hraniciach čakajú na obzvlášť zraniteľných Ukrajincov. Varujú, že najviac ohrozené sú deti bez sprievodu. Generálny tajomník Interpolu Jürgen Stock upozornil, že nie všetci ľudia majú s ukrajinskými utečencami dobré úmysly.



Do Moldavska utieklo od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu už takmer 380.000 ľudí. EÚ oznámila, že Kišiňovu pošle na pomoc agentov z Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (Frontex) a pomoc ponúklo aj Nemecko, informuje AFP.