Interpol: Zločinecké gangy môžu ohroziť vakcinačné kampane

Paríž 2. decembra (TASR) – Medzinárodná policajná organizácia Interpol v stredu upozornila na hrozbu, ktorú by mohli predstavovať skupiny organizovaného zločinu počas nadchádzajúcich vakcinačných kampaní proti novému koronavírusu. Zločinecké gangy by sa podľa Interpolu mohli pokúsiť zmocniť vakcín alebo distribuovať falošné očkovacie látky, informovala agentúra AFP.



„Zatiaľ, čo sa vlády pripravujú na distribúciu vakcín, zločinecké organizácie plánujú, ako sa infiltrovať do dodávateľských reťazcov alebo ich prerušiť," uviedol šéf Interpolu Jürgen Stock.



„Kriminálne skupiny budú na nič netušiacu verejnosť útočiť prostredníctvom falošných webstránok a liečiv, ktoré by mohli predstavovať vážne riziko pre ich zdravie a dokonca aj životy," dodal. Varovanie Interpolu je určené vládam po celom svete.



Organizácia už v júli upozornila, že sa na trhu začali šíriť falošné testovacie súpravy na ochorenie COVID-19 a iné falšované zdravotnícke produkty. Zločinci sa tak pokúšali zarobiť na snahe jednotlivých krajín zabezpečiť si dostatočné zásoby takýto produktov.



Jednotka Interpolu pre počítačovú kriminalitu nedávno vyšetrovala približne 3000 webstránok prepojených na online lekárne, ktoré predávali neschválené lieky a zdravotnícke produkty. Približne 1700 z nich okrem toho používalo aj phishing a iný škodlivý softvér, aby získavali osobné údaje používateľov.