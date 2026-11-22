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Intesa Sanpaolo zrejme prevezme banku Monte dei Paschi di Siena
V prípade úspešného dokončenia transakcie prejde približne polovica pobočiek MPS pod poisťovaciu skupinu Unipol.
Autor TASR
Siena/Turín 22. novembra (TASR) - Predstavenstvo talianskej banky Monte dei Paschi di Siena (MPS) považuje ponuku konkurenčnej Intesa Sanpaolo na jej prevzatie za primeranú. Oficiálne tak podporilo finančné podmienky transakcie, ktorej celková hodnota presahuje 32 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Intesa Sanpaolo zvýšila hotovostnú zložku ponuky o 25 centov na 1,25 eura za akciu MPS. Akcionári Monte dei Paschi di Siena navyše za každú akciu, ktorú ponúknu na odkúpenie, získajú 1,664 novo emitovanej akcie Intesa Sanpaolo. Ponuka na prevzatie začne platiť v utorok (24. 11.) a potrvá do 22. januára 2027.
V prípade úspešného dokončenia transakcie prejde približne polovica pobočiek MPS pod poisťovaciu skupinu Unipol. Tie sa následne majú integrovať do siete banky BPER. Vznikla by tak druhá najväčšia banková skupina v Taliansku podľa počtu pobočiek, hneď po Intesa Sanpaolo.
Prevzatie MPS najväčšou talianskou bankou Intesa Sanpaolo už schválila aj Európska centrálna banka, ktorá vykonáva bankový dohľad. Monte dei Paschi di Siena, založená v roku 1472, je najstaršou bankou na svete.
Za hlavného porazeného plánovanej transakcie sa považuje UniCredit. V súboji o dominantné postavenie na talianskom bankovom trhu by totiž ešte viac zaostala za Intesa Sanpaolo. Z hľadiska počtu pobočiek by UniCredit dokonca klesla z prvého na tretie miesto.
Intesa Sanpaolo zvýšila hotovostnú zložku ponuky o 25 centov na 1,25 eura za akciu MPS. Akcionári Monte dei Paschi di Siena navyše za každú akciu, ktorú ponúknu na odkúpenie, získajú 1,664 novo emitovanej akcie Intesa Sanpaolo. Ponuka na prevzatie začne platiť v utorok (24. 11.) a potrvá do 22. januára 2027.
V prípade úspešného dokončenia transakcie prejde približne polovica pobočiek MPS pod poisťovaciu skupinu Unipol. Tie sa následne majú integrovať do siete banky BPER. Vznikla by tak druhá najväčšia banková skupina v Taliansku podľa počtu pobočiek, hneď po Intesa Sanpaolo.
Prevzatie MPS najväčšou talianskou bankou Intesa Sanpaolo už schválila aj Európska centrálna banka, ktorá vykonáva bankový dohľad. Monte dei Paschi di Siena, založená v roku 1472, je najstaršou bankou na svete.
Za hlavného porazeného plánovanej transakcie sa považuje UniCredit. V súboji o dominantné postavenie na talianskom bankovom trhu by totiž ešte viac zaostala za Intesa Sanpaolo. Z hľadiska počtu pobočiek by UniCredit dokonca klesla z prvého na tretie miesto.