Inuti, ktorých poslali na prevýchovu do Dánska, žiadajú odškodné

Kodaň 23. novembra (TASR) - Šesť pôvodných obyvateľov Grónska, ktorých v detskom veku presťahovali v rámci sociálneho experimentu do Dánska, žiada od dánskeho štátu finančnú kompenzáciu. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica BBC.Šestica Inuitov, ktorí sú už v súčasnosti sedemdesiatnici, patria ku skupine 22 detí, ktoré boli v roku 1951 odobraté ich rodinám a poslané do Dánska, kde ich vychovávali ako. Po tom, čo sa neskôr vrátili do Grónska, sa mnohé z nich dostali do sirotincov a už nikdy sa nestretli so svojimi rodičmi.Každý zo žalujúcich žiada od Dánska odškodné, ktorého výška dosahuje v prepočte zhruba 33.600 eur. Dánski predstavitelia sa zatiaľ k podaniu žaloby nevyjadrili.Dánska premiérka Mette Frederiksenová sa vlani v mene svojej krajiny verejne ospravedlnila grónskym deťom, ktoré v 50. rokoch poslali na prevýchovu do Dánska.uviedla vtedy Frederiksenová.BBC pripomína, že predstavitelia Dánska sa v 50. rokoch minulého storočia rozhodli, že jedným zo spôsobov, ako modernizovať Grónsko, je vytvoriťGrónčana. Miestni učitelia i kňazi vtedy dostali za úlohu vybrať deti, ktoré by podľa nich zvládli prevýchovu av Dánsku. Neskôr sa mali vrátiť do Grónska a slúžiť ako vzor pre miestnych obyvateľov.Keď sa tieto deti dostali do Dánska, stratili kontakt so svojimi príbuznými, mali problémy naučiť sa nový jazyk a boli umiestnené do pestúnskej starostlivosti.Jedna zo žalujúcich, Helene Thiesenová, ktorú ako sedemročnú poslali do Dánska, pre BBC povedala, že sa o tejto skutočnosti dozvedela až keď mala 52 rokov. Vzťah s vlastnou biologickou matkou sa jej už obnoviť nepodarilo. Mnohé z inuitských detí, ktoré postihol rovnaký osud, trpeli, uviedla.Grónsko je autonómnou oblasťou v rámci Dánskeho kráľovstva, pričom má vlastnú regionálnu vládu i parlament, zatiaľ čo Kodaň riadi záležitosti týkajúce sa zahraničných vzťahov, obrany a meny.