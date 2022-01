Invázia na Ukrajinu by bola pre Rusko „katastrofou“, tvrdí Biden

Washington 20. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu zaplatí ťažkú cenu, ktorá spôsobí ujmu ruskému hospodárstvu i obyvateľom. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden na tlačovej konferencii pri príležitosti svojho prvého roku v úrade povedal, že ak Rusko skutočne urobí to, čo je s vojenskou silou zhromaždenou na hraniciach Ukrajiny schopné urobiť, bude to "pre Rusko katastrofa".



Spojenci a partneri USA sú podľa Bidena pripravení prijať opatrenia voči Rusku a ruskému hospodárstvu.



Americký prezident sa podľa svojich slov obáva, že patová situácia v spojitosti s Ukrajinou sa môže "ľahko vymknúť z rúk", pretože Ukrajina má spoločné hranice s viacerými členskými krajinami NATO. Biden však pripustil možnosť spoločného summitu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše AFP.



Šéf Bieleho domu vyjadril presvedčenie, že Putin nechce vojnu. Vyhlásenie vojny zo strany Ruska by podľa amerického prezidenta malo "vážne hospodárske následky" vrátane straty príjmov v oblasti energetiky a sankcií.