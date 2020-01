Európska komisia plánuje spustiť vlnu ekologických investícií

Brusel/Štrasburg 14. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok v Štrasburgu naznačila, akým spôsobom chce do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu EÚ. Investičný plán zelenej dohody pre Európu si vyžiada značné investície z prostriedkov EÚ a verejného sektora jednotlivých členských štátov, ako aj zo súkromného sektora. Komisia chce zmobilizovať najmenej 1 bilión eur a spustiť vlnu ekologických investícií.



Predložený investičný plán využije finančné nástroje EÚ, najmä Program InvestEU.



Komisia upozornila, že dekarbonizácia ekonomiky obzvlášť postihne niektoré regióny, ktoré musia prejsť hlbokou hospodárskou a sociálnou transformáciou. Na tento účel bude vytvorený Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorý bude poskytovať na mieru nastavenú finančnú a praktickú podporu na pomoc zamestnancom a s cieľom získať potrebné investície v najviac postihnutých oblastiach.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti priznala, že transformácia, ktorá EÚ čaká, je bezprecedentná. "Podarí sa len vtedy, ak bude spravodlivá a prínosná pre všetkých. Budeme podporovať našich občanov a naše regióny, ktoré musia vynaložiť pri tejto transformácii väčšie úsilie, aby sme zabezpečili, že sa na nikoho nezabudne," vysvetlila.



Dodala, že Európska zelená dohoda si vynúti významné investičné potreby, čo treba premeniť na investičné príležitosti.



Investičný plán pre udržateľnú Európu doplnia ďalšie iniciatívy oznámené v "zelenej dohode" a týkajú sa financovania, poskytovanie stimulov na uvoľnenie a presmerovanie verejných a súkromných investícií a poskytnutie subjektom verejného sektora a predkladateľom projektov podpory pri plánovaní, navrhovaní a realizácii udržateľných projektov.



Kľúčovým nástrojom tejto politiky bude Mechanizmus spravodlivej transformácie, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo uskutočňoval spravodlivým spôsobom a aby sa pritom na nikoho nezabudlo. Mechanizmus poskytne cielenú podporu na mobilizáciu najmenej 100 miliárd eur v období 2021 – 2027 v najviac postihnutých regiónoch, aby sa zmiernil sociálno-ekonomický vplyv "zelenej" transformácie. Vytvoria sa napríklad potrebné investície na pomoc pracovníkom a komunitám, ktoré závisia od hodnotového reťazca fosílnych palív.



Tento mechanizmus bude pozostávať z troch hlavných zdrojov financovania:



1. Fond pre spravodlivú transformáciu (JTF), vo výške 7,5 miliardy eur z nových finančných prostriedkov EÚ nad rámec toho, čo EK už navrhla pre budúci dlhodobý rozpočet EÚ. Členské štáty budú musieť eurokomisii určiť oprávnené územia prostredníctvom osobitných plánov spravodlivej transformácie a zaviazať sa, že každé euro z JTF doplnia rovnakou sumou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Európskeho sociálneho fondu plus a poskytnú ďalšie financie z vnútroštátnych zdrojov. Spolu sa tak zabezpečia finančné prostriedky vo výške 30 až 50 miliárd eur, ktoré pritiahnu ešte väčšie investície. JTF bude poskytovať najmä granty pre regióny, podporovať pracovníkov v rozvíjaní nových zručností, pomáhať malým a stredným podnikom, startupom a podporí aj investície do prechodu na čistú energiu.



2. Špecializovaná schéma spravodlivej transformácie v rámci Programu InvestEU sa zameria na mobilizáciu investícií až do výšky 45 miliárd eur. Jej cieľom bude prilákať súkromné investície v prospech týchto regiónov vrátane investícií do udržateľnej energetiky a dopravy.



3. Úverový nástroj pre verejný sektor v spolupráci s Európskou investičnou bankou podporovaný rozpočtom EÚ, ktorého cieľom bude zmobilizovať investície vo výške 25 až 30 miliárd eur. Použije sa na úvery pre verejný sektor, napríklad na investície do sietí diaľkového vykurovania a do renovácie budov. Komisia predloží legislatívny návrh na jeho zriadenie v marci 2020.



Von der Leyenová zdôraznila, že investičný plán zelenej dohody pre Európu bude úspešný, len ak sa doň zapoja všetci aktéri a vyjadrila nádej, že členské štáty a Európsky parlament počas rokovaní o sedemročnom rozpočte EÚ neznížia ambicióznosť tohto návrhu.





spravodajca TASR Jaromír Novak