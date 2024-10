Investigatíva o maloletých migrantoch získala ocenenie

Štrasburg 23. októbra (TASR) - Cenu Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku za rok 2024 udelili v stredu na pôde Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu investigatívnemu projektu Lost in Europe (Stratení v Európe), ktorý sa zaoberá zmiznutím vyše 50.000 maloletých migrantov bez sprievodu dospelých v Európe. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vyšetrovanie, do ktorého sa zapojili médiá z Nemecka, Talianska, Grécka, Holandska, Belgicka, Írska a Spojeného kráľovstva, odhalilo, že v rokoch 2021 až 2023 po príchode do Európy zmizlo najmenej 51.433 maloletých migrantov. To znamená, že každý deň ich bolo v priemere 47.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová na slávnostnom odovzdávaní ceny uviedla, že odkaz Caruanovej Galiziovej, ktorej siedme výročie vraždy si pripomíname 23. októbra, "žije aj naďalej prostredníctvom práce novinárov, ktorí sú odhodlaní hovoriť pravdu a nedať sa umlčať".



"Ich boj za spravodlivosť prevláda nad hrozbami, ktoré majú podkopať ich dôležitú prácu. O slobode tlače sa nevyjednáva," odkázala Metsolová.



Nezávislá porota vyberala z prác stoviek novinárov z 27 krajín EÚ. Do užšieho výberu sa dostalo 13 z 318 príspevkov predložených od mája do júna.



Novinári zapojení do projektu Lost in Europe zozbierali údaje o nezvestných migrujúcich deťoch z 31 európskych krajín. Po mesiacoch pátrania skonštatovali, že počet nezvestných maloletých migrantov by mohol byť vyšší, čo naznačuje neúplné dokumentovanie prípadov a nedostatočný zber údajov v niektorých krajinách.



Generálna tajomníčka organizácie Missing Children Europe Aagje Levenová pri tejto príležitosti upozornila, že zistenia novinárov sú len "špičkou ľadovca" a že v Európe alarmujúcou rýchlosťou mizne čoraz viac maloletých migrantov. Existujú obavy, že zmiznuté deti sú obeťami obchodovania s ľuďmi a moderných foriem otroctva.



Na investigatívnom projekte sa zúčastnili nasledujúce médiá: De Standaard; Knack; VRT (Belgicko), fimerida ton Syntakton (Grécko), NRC; Small Stream Media (Holandsko), The Journal (Írsko), RBB; Tagesschau (Nemecko), CNN (Spojené kráľovstvo/USA), ANSA; Domani (Taliansko).



Cena Daphne Caruanovej Galiziovej vznikla na základe rozhodnutia Predsedníctva EP v decembri 2019. Ocenenie spolu s finančnou odmenou 20.000 eur udeľujú každoročne v deň výročia zavraždenia novinárky za výnimočný novinársky počin, ktorý prispel k podpore a ochrane základných princípov a hodnôt EÚ, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, dodržiavanie princípov právneho štátu a ľudské práva.



O cenu sa môžu uchádzať profesionálni novinári, jednotlivci alebo tímy bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Podmienkou je zaslať príspevok, ktorý bol zverejnený alebo odvysielaný v jednom z 27 členských štátov EÚ.



Pred udelením ceny prebiehal v EP seminár zameraný na slobodu tlače. Na pracovnej panelovej diskusii o pokračujúcich hrozbách voči médiám ako hosť a svedok vystúpila aj slovenská televízna novinárka Marta Jančkárová so svedectvami o hrozbách mučením, znásilnením či smrťou, ktoré dostáva pre výkon svojej práce.