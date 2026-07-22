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Investigatívneho novinára Alicana Uludaga podmienečne prepustili
Novinár je vyšetrovaný pre podozrenia z podnecovania nenávisti a nepriateľstva, a úmyselného šírenia nepravdivých informácií.
Autor TASR
Ankara 22. júla (TASR) — Súd v tureckej metropole Ankara v stredu nariadil podmienečné prepustenie investigatívneho novinára Alicana Uludaga, ktorý spolupracuje s nemeckou spravodajskou televíziou Deutsche Welle (DW). Na sociálnej sieti X to v stredu oznámila nezisková organizácia MLSA, ktorá pôsobí v Turecku a poskytuje bezplatnú právnu pomoc novinárom, spisovateľom, akademikom a umelcom perzekvovaným za vyjadrenie svojich názorov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Uludaga zadržali deň pretým za jeho najnovší príspevok, v ktorom kritizoval zatknutie známeho tureckého youtubera, moderátora, hudobníka a režiséra Oguzhana Ugura. Ten je vo väzbe od 17. júla v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním finančných podvodov týkajúcich sa mimovládnej charitatívnej organizácie Ahbap Dernegi, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri pomoci po ničivom zemetrasení v Turecku v roku 2023.
Novinár je vyšetrovaný pre podozrenia z podnecovania nenávisti a nepriateľstva, a úmyselného šírenia nepravdivých informácií. Po podmienečnom prepustení sa musí hlásiť štyrikrát týždenne sa polícii a nesmie opustiť územie Turecka.
Prvýkrát Uludaga zadržali 19. februára v jeho dome v Ankare pre viaceré príspevky na sieti X, za ktoré bol obvinený z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a šírenia nepravdivých informácií. Vo väzbe v Istanbule zostal až do začiatku procesu 21. mája, keď ho súd podmienečne prepustil a pojednávanie odročil na 18. septembra. Spomínané obvinenia novinár dlhodobo odmieta.
Turecké orgány v posledných rokoch obvinili mnoho ľudí z urážky prezidenta, čo je podľa pozorovateľov často používaný nástroj na umlčanie kritikov vlády.
Uludaga zadržali deň pretým za jeho najnovší príspevok, v ktorom kritizoval zatknutie známeho tureckého youtubera, moderátora, hudobníka a režiséra Oguzhana Ugura. Ten je vo väzbe od 17. júla v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním finančných podvodov týkajúcich sa mimovládnej charitatívnej organizácie Ahbap Dernegi, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri pomoci po ničivom zemetrasení v Turecku v roku 2023.
Novinár je vyšetrovaný pre podozrenia z podnecovania nenávisti a nepriateľstva, a úmyselného šírenia nepravdivých informácií. Po podmienečnom prepustení sa musí hlásiť štyrikrát týždenne sa polícii a nesmie opustiť územie Turecka.
Prvýkrát Uludaga zadržali 19. februára v jeho dome v Ankare pre viaceré príspevky na sieti X, za ktoré bol obvinený z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a šírenia nepravdivých informácií. Vo väzbe v Istanbule zostal až do začiatku procesu 21. mája, keď ho súd podmienečne prepustil a pojednávanie odročil na 18. septembra. Spomínané obvinenia novinár dlhodobo odmieta.
Turecké orgány v posledných rokoch obvinili mnoho ľudí z urážky prezidenta, čo je podľa pozorovateľov často používaný nástroj na umlčanie kritikov vlády.