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Investigatívny novinár Alican Uludag je opäť vo väzbe
Uludagov právnik agentúre DPA potvrdil, že jeho klienta v utorok popoludní vzali do väzby a predviedli na prokuratúru v Ankare.
Autor TASR
Ankara 21. júla (TASR) — Turecký investigatívny novinár Alican Uludag, ktorý spolupracuje s nemeckou spravodajskou televíziou Deutsche Welle (DW), v utorok na platforme X oznámil, že bol opätovne zadržaný - len dva mesiace po tom, ako ho súd podmienečne prepustil z väzby. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Uludagov právnik agentúre DPA potvrdil, že jeho klienta v utorok popoludní vzali do väzby a predviedli na prokuratúru v Ankare. Turecké úrady sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.
Niektoré turecké médiá uviedli, že Uludaga zadržali za jeho utorňajší príspevok, v ktorom kritizoval zatknutie známeho tureckého youtubera, moderátora, hudobníka a režiséra Oguzhana Ugura. Ten je vo väzbe od 17. júla v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním finančných podvodov týkajúcich sa mimovládnej charitatívnej organizácie Ahbap Dernegi, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri pomoci po ničivom zemetrasení v Turecku v roku 2023.
Novinár v príspevku kritizoval postup úradov a porušovanie prezumpcie neviny. Podľa informácií z bezpečnostných zložiek má byť obvinený z „hanobenia tureckého národa, štátu a štátnych orgánov“ a z „úmyselného šírenia zavádzajúcich informácií“.
Uludaga prvýkrát zadržali 19. februára v jeho dome v Ankare pre viacero príspevkov na sieti X, za ktoré bol obvinený z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a šírenia nepravdivých informácií. Vo väzbe v Istanbule zostal až do začiatku procesu 21. mája, keď ho súd podmienečne prepustil a pojednávanie odročil na 18. septembra.
Spomínané obvinenia novinár dlhodobo odmieta. Nemeckí predstavitelia ich označili za „neopodstatnené“. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) hrozí Uludagovi v prípade odsúdenia trest až štyri roky a osem mesiacov väzenia.
V Turecku bolo v posledných rokoch mnoho ľudí obvinených z urážky prezidenta, čo je podľa pozorovateľov často používaný nástroj na umlčanie kritikov vlády.
Uludagov právnik agentúre DPA potvrdil, že jeho klienta v utorok popoludní vzali do väzby a predviedli na prokuratúru v Ankare. Turecké úrady sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.
Niektoré turecké médiá uviedli, že Uludaga zadržali za jeho utorňajší príspevok, v ktorom kritizoval zatknutie známeho tureckého youtubera, moderátora, hudobníka a režiséra Oguzhana Ugura. Ten je vo väzbe od 17. júla v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním finančných podvodov týkajúcich sa mimovládnej charitatívnej organizácie Ahbap Dernegi, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri pomoci po ničivom zemetrasení v Turecku v roku 2023.
Novinár v príspevku kritizoval postup úradov a porušovanie prezumpcie neviny. Podľa informácií z bezpečnostných zložiek má byť obvinený z „hanobenia tureckého národa, štátu a štátnych orgánov“ a z „úmyselného šírenia zavádzajúcich informácií“.
Uludaga prvýkrát zadržali 19. februára v jeho dome v Ankare pre viacero príspevkov na sieti X, za ktoré bol obvinený z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a šírenia nepravdivých informácií. Vo väzbe v Istanbule zostal až do začiatku procesu 21. mája, keď ho súd podmienečne prepustil a pojednávanie odročil na 18. septembra.
Spomínané obvinenia novinár dlhodobo odmieta. Nemeckí predstavitelia ich označili za „neopodstatnené“. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) hrozí Uludagovi v prípade odsúdenia trest až štyri roky a osem mesiacov väzenia.
V Turecku bolo v posledných rokoch mnoho ľudí obvinených z urážky prezidenta, čo je podľa pozorovateľov často používaný nástroj na umlčanie kritikov vlády.