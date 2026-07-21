Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 21. júl 2026Meniny má Daniel
< sekcia Zahraničie

Investigatívny novinár Alican Uludag je opäť vo väzbe

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Uludagov právnik agentúre DPA potvrdil, že jeho klienta v utorok popoludní vzali do väzby a predviedli na prokuratúru v Ankare.

Autor TASR
Ankara 21. júla (TASR) — Turecký investigatívny novinár Alican Uludag, ktorý spolupracuje s nemeckou spravodajskou televíziou Deutsche Welle (DW), v utorok na platforme X oznámil, že bol opätovne zadržaný - len dva mesiace po tom, ako ho súd podmienečne prepustil z väzby. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.

Uludagov právnik agentúre DPA potvrdil, že jeho klienta v utorok popoludní vzali do väzby a predviedli na prokuratúru v Ankare. Turecké úrady sa k prípadu bezprostredne nevyjadrili.

Niektoré turecké médiá uviedli, že Uludaga zadržali za jeho utorňajší príspevok, v ktorom kritizoval zatknutie známeho tureckého youtubera, moderátora, hudobníka a režiséra Oguzhana Ugura. Ten je vo väzbe od 17. júla v súvislosti s rozsiahlym vyšetrovaním finančných podvodov týkajúcich sa mimovládnej charitatívnej organizácie Ahbap Dernegi, ktorá zohrala kľúčovú úlohu pri pomoci po ničivom zemetrasení v Turecku v roku 2023.

Novinár v príspevku kritizoval postup úradov a porušovanie prezumpcie neviny. Podľa informácií z bezpečnostných zložiek má byť obvinený z „hanobenia tureckého národa, štátu a štátnych orgánov“ a z „úmyselného šírenia zavádzajúcich informácií“.

Uludaga prvýkrát zadržali 19. februára v jeho dome v Ankare pre viacero príspevkov na sieti X, za ktoré bol obvinený z urážky prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a šírenia nepravdivých informácií. Vo väzbe v Istanbule zostal až do začiatku procesu 21. mája, keď ho súd podmienečne prepustil a pojednávanie odročil na 18. septembra.

Spomínané obvinenia novinár dlhodobo odmieta. Nemeckí predstavitelia ich označili za „neopodstatnené“. Podľa organizácie Reportéri bez hraníc (RSF) hrozí Uludagovi v prípade odsúdenia trest až štyri roky a osem mesiacov väzenia.

V Turecku bolo v posledných rokoch mnoho ľudí obvinených z urážky prezidenta, čo je podľa pozorovateľov často používaný nástroj na umlčanie kritikov vlády.
.

Neprehliadnite

Slovensko a Poľsko podporujú rozvoj projektov Iniciatívy Trojmoria

Nepoznáte ho? Muž zrazil cyklistu a ušiel, ten zraneniam podľahol

Raši očakáva schvaľovanie rozpočtu na novembrovo-decembrovej schôdzi

Cestovná kancelária Solvex vyhlásila platobnú neschopnosť