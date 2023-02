Novinár Grozev sa po varovaní tajných služieb nevracia do Viedne

Viedeň/Moskva 2. februára (TASR) - Bulharský expert na Rusko, investigatívny novinár a manažér projektu Bellingcat Christo Grozev sa pre údajnú hrozbu zo strany ruských tajných služieb rozhodol nevrátiť do Viedne, kde žil posledných asi 20 rokov. Vo svojom čísle o tom informoval rakúsky týždenník Falter, na ktorý sa v stredu odvolala agentúra APA.



Grozev sa mal do Viedne vrátiť z USA, ale svoje plány zmenil, keď ho jeho "kontakty" v tajných službách varovali, že vo Viedni môže byť v nebezpečenstve.



"Mám podozrenie, že v meste je viac ruských agentov, informátorov a ich prisluhovačov než policajtov," uviedol 53-ročný bulharský novinár Grozev.



Grozev spolu s ďalšími novinármi a tímom ruského opozičného politika Alexeja Navaľného pred časom zverejnili výsledky vyšetrovania otravy Navaľného agentmi z Inštitútu forenzných vied Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



V telefonáte pod falošnou identitou sa potom samotnému Navaľnému podarilo donútiť jedného z páchateľov, aby opísal, ako bol útok nervovoparalytickou látkou vykonaný.



Páchateľov útoku na Navaľného vystopovali Grozev a jeho tím vďaka dátam, ako boli napríklad údaje o cestujúcich v leteckej doprave.



Grozev bol zapojený aj do ďalších pozoruhodných vyšetrovaní Bellingcatu: identifikovali troch podozrivých z pokusu o otrávenie dvojakého ruského agenta Sergeja Skripaľa a jeho dcéry Julije z roku 2018.



Vďaka Bellingcatu boli identifikovaní i dvaja ruskí dôstojníci odsúdení za zostrelenie malajzijského lietadla nad Ukrajinou, ku ktorému došlo v lete 2014, ako aj agenti ruskej vojenskej rozviedky GRU stojaci za pokusom o prevrat v Čiernej Hore v roku 2016.



V posledných mesiacoch sa Grozev so svojím tímom venuje identifikácii ruských vojakov údajne zapletených do vojnových zločinov na Ukrajine.



Grozev sa vlani v januári ujal funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti Bellingcat. V decembri minulého roka ho ruské ministerstvo vnútra zaradilo na federálny zoznam hľadaných osôb. V Rusku sa voči nemu začalo aj trestné konanie za šírenie dezinformácií o ruskej armáde.