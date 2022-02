Inzerát ponúkal prácu 30 rušňovodičkám, prilákal 28.000 záujemkýň

Madrid/Rijád 17. februára (TASR) - Inzerát španielskej železničnej spoločnosti Renfe, ponúkajúci prácu 30 rušňovodičkám v Saudskej Arábii, prilákal až 28.000 saudskoarabských záujemkýň, ktoré si podali prihlášku. Ukazuje to, že konzervatívne kráľovstvo dáva ženám viac príležitostí uplatniť sa než v minulosti, ale ponuka stále nestačí. Informácie priniesla v stredu tlačová agentúra Reuters.



Spoločnosť Renfe v stredu uviedla, že počet kandidátok znížila približne na polovicu, keď cez internet preverila ich vzdelanie a znalosť angličtiny, a v preverovaní a prípadnom vyraďovaní záujemkýň bude ďalej pokračovať do polovice marca.



Tridsať vybratých žien bude po absolvovaní plateného školenia riadiť superrýchle vlaky premávajúce medzi mestami Mekka a Medina.



Renfe uviedla, že chce na lokálnej úrovni vytvoriť pracovné príležitosti pre saudskoarabské ženy. V krajine už Renfe v súčasnosti zamestnáva 80 mužov, ktorí riadia jej vlaky, a 50 ďalších práve školí.



Pracovné možnosti pre Saudskoarabky sa donedávna obmedzovali len na miesta ako učiteľky a zdravotníčky, keďže ženy musia dodržiavať prísne pravidlá segregácie pohlaví. Ženy v Saudskej Arábii nesmeli do roku 2018 ani šoférovať.



Podiel žien na pracovnej sile sa za posledných päť rokov takmer zdvojnásobil na 33 percent, keďže saudskoarabský korunný princ začal kráľovstvo viac otvárať svetu a diverzifikovať ekonomiku. Ženy teraz vykonávajú aj prácu, kedysi vyhradenú len mužom a migrantom.



Avšak podiel pracujúcich žien v kráľovstve bol v treťom štvrťroku minulého roka stále iba približne polovičný oproti podielu mužov. A nezamestnanosť žien je stále viac než trojnásobne vyššia než nezamestnanosť mužov, pričom dosahuje 21,9 percenta.



Saudská Arábia sa chváli pokrokom v otázke rovností pohlaví práve v období, keď ju Západ kritizuje za porušovanie ľudských práv - kráľovstvo tvrdo zasahuje proti odporcom vlády a zatklo už desiatky aktivistov za práva žien. Odsudzuje ho aj za vraždu novinára Džamála Chášukdžího z roku 2018, pripomína Reuters.