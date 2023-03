Iohannis dúfa, že Rumunsko a Bulharsko budú skoro prijaté do Schengenu

Bukurešť 15. marca (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis očakáva, že Rumunsko a Bulharsko budú v tomto roku prijaté do schengenského priestoru Európskej únie. Ako v stredu povedal, obe krajiny sa podieľajú na zastavení nelegálnej migrácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prijatie Rumunska a Bulharska do Schengenu v decembri zablokovalo Rakúsko pre obavy z nedovolenej migrácie. Viedeň tvrdila, že obe krajiny sú pre nelegálnych migrantov jednoduchým spôsobom na vstup do Európy. Bukurešť aj Sofia tieto obvinenia odmietali.



"Nelegálna migrácia sa do otázky Schengenu mieša len umelo," povedal v stredu Iohannis po stretnutí s bulharským prezidentom Rumenom Radevom v Sofii.



"Robíme a budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme obmedzili nelegálnu migráciu. Očakávame však, že naše právo byť súčasťou Schengenu bude uznané, a dúfame, že tento rok sa dočkáme kladného hlasovania," dodal.



Pristúpenie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru bolo zamietnuté začiatkom decembra 2022. Proti hlasovalo na rade ministrov vnútra členských krajín EÚ okrem Rakúska aj Holandsko. Do Schengenu bolo prijaté Chorvátsko, o ktorom sa hlasovalo separátne. Od 1. januára sa stalo ako v poradí 27. štát súčasťou priestoru, v ktorom je možný voľný pohyb tovaru a osôb bez ohľadu na hranice.