Iohannis: NATO a EÚ sa vzájomne pragmaticky dopĺňajú

Bukurešť 7. marca (TASR) - Európa je kontinentom mieru a Európska únia a NATO medzi sebou nesúperia, ale vzájomne sa dopĺňajú. Na záver dvojdňového kongresu Európskej ľudovej strany (EPP) to vo štvrtok uviedol rumunský prezident Klaus Iohannis. Jeho slová sa dajú vnímať aj v kontexte Iohannisových ambícií stať sa novým generálnym tajomníkom NATO, informuje spravodajca TASR.



"Treba pripomínať, že všetci ťažíme z najväčších bezpečnostných záruk v histórii a že vzájomné dopĺňanie sa medzi Európskou úniou a NATO je pragmatické, realistické a zaisťuje bezpečnosť našich národov. EÚ a NATO nikdy medzi sebou nesúťažili a ani nesúťažia,“ zdôraznil Iohannis, ktorého Národno-liberálna strana (PNL) bola hostiteľom kongresu európskych ľudovcov.



Rumunská koaličná vláda sociálnych demokratov a národných liberálov vo februári navrhla Iohannisa ako možného kandidáta na post generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie.



Uchádzačov, ktorí by mohli nahradiť Jensa Stoltenberga v tejto pozícii, je ale viac. Najviac sa hovorí o holandskom expremiérovi Markovi Ruttem, ktorý má podporu Američanov, Britov, Francúzov a Nemcov, menej však krajín z východného krídla Aliancie a zo strednej Európy. Maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjartó tento týždeň vyhlásil, že Budapešť nepodporí Rutteho, pretože v minulosti vyvíjal opakovaný tlak na Maďarsko.



Rutteho kritici poukazujú na skutočnosť, že ako dlhoročný premiér Holandska nikdy nezvýšil národný rozpočet na obranu na požadované dve percentná HDP. Okrem toho silnie tlak na to, aby Aliancia mala po prvýkrát na svojom čele lídra z niektorej z krajín východnej Európy.



Na najvyšší post NATO okrem Iohannisa a Rutteho ašpirujú aj estónska premiérka Kaja Kallasová a lotyšský šéf diplomacie Krišjanis Kariňš.



Iohannis dvojdňový kongres EPP využil aj na bilaterálne stretnutia s viacerými prezidentmi a premiérmi európskych krajín, čím sa zviditeľnil aj v kontexte voľby nového šéfa Aliancie.