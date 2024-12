Iohannis: Prezidentské voľby by sa mali uskutočniť čo najrýchlejšie

Bukurešť 18. decembra (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis v stredu vyhlásil, že nové prezidentské voľby by sa mali uskutočniť čo najrýchlejšie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Agerpres.



Prvé kolo novembrových prezidentských volieb anuloval rumunský ústavný súd. Vyhral ich krajne pravicový kandidát Calin Georgescu, ale podľa zistení spravodajských služieb ich férovosť narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram.



"Som presvedčený, že (voľby) by sa mali uskutočniť pomerne rýchlo. Nemyslím si, že ďalšie odďaľovanie niečomu pomôže. Na druhej strane som neočakával a ani sa nestalo, že by odchádzajúca vláda túto otázku objasnila. Dúfam, že nová vláda bude zostavená čo najskôr, a že sa touto vecou bude zaoberať čo najrýchlejšie," vyhlásil prezident pred rokovaním Európskej rady v Bruseli.



Termín nových prezidentských volieb stále nie je známy. V súčasnosti dosluhuje kabinet Marcela Ciolaca, keďže 1. decembra sa v krajine uskutočnili aj parlamentné voľby a čaká sa na ukončenie koaličných rokovaní.



Termín opakovaných prezidentských volieb by mala vyhlásiť nová vláda. Potom sa zopakuje celý volebný proces vrátane registrácie kandidátov a volebnej kampane.



Funkčné obdobie súčasného prezidenta Iohannisa sa malo skončiť 21. decembra. V súlade s ústavou však v úrade zotrvá až kým prezidentský sľub nezloží jeho nástupca alebo nástupkyňa.