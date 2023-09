Iohannis: Ruské útoky na ukrajinské prístavy spomalia vývoz obilia

Bukurešť 7. septembra (TASR) - Ruské útoky na ukrajinské prístavy na Dunaji spomalia vývoz obilia, je preto potrebné posilniť iné trasy. Uviedol to v stredu večer rumunský prezident Klaus Iohannis, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Útoky na ukrajinské prístavy na Dunaji sú samozrejme obrovským problémom. Samozrejme, že to určitým spôsobom spomalí vývoz," povedal rumunský prezident na summite Iniciatívy troch morí v Bukurešti.



"Posilníme ostatné trasy, odsúhlasili sme ukrajinskú námornú dopravu cez naše (rumunské) teritoriálne vody v Čiernom mori, budeme pokračovať v posilňovaní vývozu po železniciach a po ceste," dodal.



Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič na summite v Bukurešti uviedol, že Chorvátsko ponúklo prístup do Stredozemného mora prostredníctvom svojich prístavov. Dodal, že chorvátske ministerstvo dopravy v tejto veci spolupracuje s Európskou komisiu a Ukrajinou.



Ruská armáda od júla, keď Moskva odstúpila od čiernomorskej obilnej dohody, pravidelne ostreľuje oblasti na juhozápade Ukrajiny, kde sú prístavy a iná kritická infraštruktúra nevyhnutá pre lodnú dopravu. Tieto útoky sa pritom často odohrávajú v blízkosti územia Rumunska, členskej krajiny NATO. Bukurešť navyše v súčasnosti vyšetruje, či v blízkosti hraníc s Ukrajinou nedopadli zvyšky ruského dronu.



Rumunsko a ďalšie štyri krajiny EÚ (Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Bulharsko) so súhlasom Bruselu uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora. Toto opatrenie sa skončí 15. septembra, no spomenuté krajiny sa dohodli, že budú spoločne presadzovať predĺženie zákazu dovozu ukrajinského obilia až do konca tohto roka.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summite Iniciatívy troch morí prostredníctvom videa vyzval, aby sa tento zákaz nepredlžoval.



"Ukrajina je dôrazne proti akýmkoľvek ďalším obmedzeniam vývozu nášho obilia. Poľnohospodári v rôznych krajinách používajú ukrajinské krmivo v prospech svojich fariem. Spoločnosti z rôznych krajín zarábajú na tranzite. A to je prínosom pre celé európske hospodárstvo," povedal Zelenskyj.