Iohannis: Útoky na Ukrajinu ohrozujú bezpečnosť v Čiernom mori

Bukurešť 25. júla (TASR) - Nedávny ruský útok na ukrajinskú prístavnú infraštruktúru v blízkosti hraníc s Rumunskom ohrozuje bezpečnosť v Čiernom mori. Uviedol to v pondelok rumunský prezident Klaus Iohannis. TASR o tom informuje na základe jeho vyjadrení na sociálnej sieti a správy agentúry AFP.



"Rázne odsudzujem nedávne ruské útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru na Dunaji, veľmi blízko Rumunska," napísal Iohannis na sociálnej sieti. Vystupňovanie napätia podľa neho predstavuje vážne riziko pre bezpečnosť v Čiernom mori. "Tiež to ovplyvňuje ďalší tranzit ukrajinského obilia a tým aj globálnu potravinovú bezpečnosť," dodal.



Video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva výbuch neďaleko Dunaja po pravdepodobnom útoku dronov na ukrajinský prístav Reni. Toto prístavné mesto sa nachádza v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, kde rieka Dunaj tvorí prírodnú hranicu s Rumunskom. Ukrajinské úrady tiež podľa AFP hlásili ruský útok dronmi na prístavnú infraštruktúru na juhu tejto oblasti.



Plavebné trasy v delte Dunaja, ktorá patrí Ukrajine a Rumunska, sa využívajú na vývoz ukrajinského obilia.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v pondelok o výbuchu pri Reni rokoval s rumunskou šéfkou diplomacie Luminiou Odobescuovou. "Budeme brániť každý kúsok územia NATO. Minister (zahraničných vecí USA) to dal dnes jasne najavo v telefonáte s rumunskou ministerkou zahraničných vecí," uviedol hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller.



Rusko 17. júla odmietlo predĺžiť obilnú dohodu, ktorá počas vojny na Ukrajine umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov. Kyjev odvtedy Moskvu obviňuje, že útokmi cieli na dodávky obilia a s tým súvisiacu infraštruktúru.