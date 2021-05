Iohannis: Vo východnej Európe je potrebná väčšia prítomnosť NATO

Bukurešť 10. mája (TASR) - Východoeurópske členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) by si želali väčšiu prítomnosť spojeneckých vojenských síl na východnom krídle tohto bloku. Uviedol to rumunský prezident Klaus Iohannis v pondelok po skončení videosummitu prezidentov krajín Bukureštskej deviatky (B9), s ktorými sa spojil aj americký prezident Joe Biden. Informovala o tom agentúra Reuters.



"NATO musí pokračovať v posilňovaní svojho obranného a odstrašujúceho postoja najmä na východnom krídle... od Baltského mora po Čierne more," uviedol Iohannis.



"Preto som argumentoval, a to aj v rámci diskusií s prezidentom Bidenom, za posilnenie spojeneckej vojenskej prítomnosti v Rumunsku a... na juhu východného krídla," dodal.



Videosummit členských krajín NATO z východnej Európy, ktorý sa konal v rumunskom hlavnom meste Bukurešť, spoločne organizovali Iohannis s poľským prezidentom Andrzejom Dudom. Okrem Bidena sa na ňom zúčastnil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.



Hlavy štátov na summite prijali aj spoločnú deklaráciu, v ktorej opätovne potvrdili "neustále odhodlanie pre silné a trvalé transatlantické puto založené na jednote a solidarite spojencov".



Virtuálne stretnutie krajín B9, medzi ktoré patria Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, predchádza summitu všetkých členov NATO, ktorý sa uskutoční 14. júna v Bruseli.