Migranti na poľsko-bieloruských hraniciach sú v zúfalých podmienkach

Ženeva/Varšava 6. septembra (TASR) – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vyjadrila znepokojenie nad „zúfalými podmienkami" migrantov, ktorí sú už niekoľko týždňov uviaznutí na hraniciach Poľska s Bieloruskom. Informovala o tom agentúra AP.



V pondelok popoludní má dolná komora poľského parlamentu prerokovať rozhodnutie prezidenta Andrzeja Dudu vyhlásiť výnimočný stav v súvislosti s bezprecedentným prílevom migrantov snažiacich sa dostať do Poľska a ďalších krajín EÚ susediacich s Bieloruskom.



Približne tri desiatky migrantov z Blízkeho východu uviazli na poľsko-bieloruských hraniciach po tom, čo ich Varšava aj Minsk odmietli prijať.



IOM tvrdí, že migranti čelia „mimoriadne ťažkým podmienkam" v súvislosti s obmedzeným prístupom k pitnej vode, jedlu, lekárskej starostlivosti, hygienickým zariadeniam a prístrešiu. „Predlžovanie tejto neprijateľnej situácie predstavuje závažnú hrozbu pre život a zdravie migrantov," varuje IOM so sídlom v Ženeve.



Osud skupiny migrantov vyvolal znepokojenie i v samotnom Poľsku. Mnohí tamojšiu vládu obviňujú z neľudského zaobchádzania. Varšava v reakcii na túto situáciu okrem iného nasadila na hranice vojakov a ochranu hraničnej línie posilnila i pomocou ostnatého drôtu.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki ubezpečuje, že skupina ľudí, ktorá sa nachádza v pohraničnom pásme, dostáva jedlo i peniaze od bieloruských bezpečnostných síl.



Poľsko, Litva a Lotyšsko obviňujú z organizovania nelegálnej migrácie z Iraku, Afganistanu či Sýrie režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, ktorý sa tak podľa nich snaží vyvolať v EÚ nestabilitu v rámci pomsty za európske sankcie voči Minsku.



V Bielorusku sa podľa odhadov poľských pohraničných síl nachádza viac ako 10.000 utečencov z krízových regiónov, ktorí sa chcú dostať do EÚ, píše na svojej stránke stanice ORF. Veliteľ pohraničných zložiek Tomasz Praga podľa agentúry PAP uviedol, že Lukašenkov režim migrantov najprv na krátky čas dostane do Bieloruska, odkiaľ ich prepraví na hranice s Litvou, Lotyšskom a Poľskom.



Uplynulú sobotu zastavili na bieloruských hraniciach podľa slov Pragu 215 nelegálnych migrantov, v nedeľu ďalších 152 a v pondelok ráno 52 osôb. Cieľovými destináciami mnohých z nich sú Nemecko či Francúzsko.