IOM: Na Ukrajine je vnútorne vysídlených viac ako 7,7 milióna ľudí

Ženeva 21. apríla (TASR) - Už viac ako 7,7 milióna osôb je na Ukrajine vnútorne vysídlených v dôsledku ruskej vojenskej ofenzívy. Oznámila to vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Z najnovších dát IOM vyplýva, že začiatkom apríla muselo svoje domovy opustiť a presunúť sa do bezpečnejších častí Ukrajiny 600.000 ľudí. Ako uvádza na svojej webstránke stanica Sky News, vnútorne vysídlených je už 17 percent obyvateľov Ukrajiny. Väčšinu z nich - až 60 percent - tvoria ženy. Viac ako polovica z vysídlených Ukrajincov uviedla, že má nedostatočný prístup k potravinám.



"Ženy a deti, starší ľudia a ľudia so zdravotným postihnutím sú neúmerne zasiahnutí, keďže všetci z nich predstavujú nesmierne zraniteľnú skupinu ľudí," povedal generálny riaditeľ IOM António Vitorino. Dodal, že IOM sa naďalej snaží pomáhať ľuďom, ktorí boli nútení utiecť zo svojich domovov, za kľúčové však označil dosiahnutie humanitárneho prímeria, ktoré by umožnilo dodávky pomoci.



Takmer 3,47 milióna osôb utieklo podľa odhadov IOM z východnej Ukrajiny, kde Rusko spustilo intenzívne útoky; ďalších 1,77 milióna zo severu krajiny a 1,46 milióna z Kyjevskej oblasti. V relatívnom bezpečnejšej západnej časti Ukrajiny sa nachádza okolo 37 percent vnútorne vysídlených osôb.



Takmer 2,8 milióna ľudí sa však do 18. apríla vrátilo nazad na Ukrajinu po tom, čo mimo nej strávili prinajmenšom dva týždne. Napriek tomu 29 percent z nich naďalej považuje svoju situáciu za nie celkom bezpečnú. Pocit úplného bezpečia má len 8,5 percenta z nich. Odchod zo svojho domova zvažuje podľa zistení IOM ďalších 1,34 milióna Ukrajincov.



V predošlej správe z 5. apríla IOM uvádzala, že na Ukrajine je vnútorne vysídlených 7,1 milióna ľudí. Najnovší prieskum, z ktorého zistení pochádzajú uvedené údaje, prebiehal v termíne 11.-17. apríla formou telefonických rozhovorov s 2000 anonymnými respondentmi vo veku nad 18 rokov.



Počet ľudí, ktorí od začiatku ruskej vojenskej invázie ušli z Ukrajiny do zahraničia, predstavuje podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) približne päť miliónov. Viac ako 2,8 milióna z nich zamierilo do Poľska, ďalší našli útočisko na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku či v Moldavsku.