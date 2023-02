IOM: Nárast migrácie z oblasti Afrického rohu vzbudzuje obavy

Nairobi 15. februára (TASR) - Počet žien a detí migrujúcich z oblasti Afrického rohu cez Jemen do krajín Perzského zálivu sa výrazne zvýšil, čo vzbudzuje obavy. V stredu to uviedol generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) António Vitorino. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Počet ľudí, ktorí použili nebezpečnú trasu cez Jemen, stúpol vlani o 64 percent. Medzi migrantmi je mnoho žien s deťmi aj deti bez sprievodu.



V minulosti sa ženy a deti vyhýbali nebezpečnej trase vedúcej cez púšť. Používali ju najmä muži v nádeji, že si nájdu prácu a pošlú svojim rodinám peniaze.



"Tlak narastá," uviedol Vitorino. Keňu navštívil pri príležitosti zverejnenia výzvy na poskytnutie 84 miliónov dolárov ako pomoc pre viac ako milión migrantov využívajúcich trasu cez Jemen.



Migrantov ohrozujú zločinecké gangy pozdĺž tejto trasy a potrebujú ochranu pred znásilnením, násilím, obchodníkmi s ľuďmi a pašerákmi, vysvetlil.



Niektorí migranti si neuvedomujú nebezpečenstvá vrátane vojny v Jemene a IOM musí toto povedomie podľa jeho šéfa zlepšiť. Migrantom, ktorí sa aj tak rozhodnú pre túto cestu, by IOM mala podľa jeho slov ponúknuť základnú zdravotnú starostlivosť, ďalšie služby a v niektorých prípadoch ich vrátiť do krajín pôvodu.



Šéf IOM podotkol, že stúpa aj počet migrantov zo západnej Afriky cez Líbyu do Európy. Ťažkú situáciu najmä tých, ktorí sú zadržiavaní v strediskách v Líbyi, označil za celosvetový problém.



Vitorino zároveň vyjadril presvedčenie, že faktory vedúce k zvýšenej migrácii, ako sú klimatická zmena a konflikty, možno riešiť s cieľom znížiť počet ľudí, ktorí opúšťajú svoje domovy. Zdôraznil, že migranti musia používať legálne migračné trasy. A hoci je tento proces komplikovaný a ťažkopádny, nemožno ho porovnávať so život ohrozujúcimi podmienkami na nelegálnych trasách.