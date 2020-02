IOM: Obchodná loď zachránila pri brehoch Líbye 35 migrantov

Tripolis 28. februára (TASR) - Posádka obchodnej lode zachránila pri pobreží Líbye 35 migrantov, ktorí sa pokúšali dostať do Európy, a vrátila ich do Tripolisu, hlavného mesta tejto severoafrickej krajiny. V piatok to podľa agentúry AP oznámila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).



IOM na Twitteri uviedla, že migranti, ktorých zachránili vo štvrtok, dostali po vylodení v Tripolise zdravotnú pomoc.



"Zachraňovanie životov na mori je morálnou a právne záväznou povinnosťou. Je však neprijateľné, že migrantov naďalej vracajú do nebezpečného prístavu," uviedla IOM.



Líbya je hlavnou zastávkou pre migrantov, ktorí utekajú pred vojnou a chudobou z Afriky a Blízkeho východu do Európy. Podľa ľudskoprávnych organizácií utečencov premiestňujú do líbyjských zadržiavacích stredísk, kde často dochádza k zlému zaobchádzaniu a zneužívaniu.



Minulý týždeň zmizol v Stredozemnom mori preplnený gumený čln s 91 ľuďmi, ktorý sa vydal na plavbu z líbyjských brehov do Európy.



Správa o nezvestnom člne prišla v období kritiky, že Európska únia nepodniká dostatočné záchranné misie v Stredozemnom mori. Členské krajiny EÚ sa navyše dohodli na ukončení operácie zameranej proti pašovaniu migrantov a namiesto toho chcú vyslať vojenské lode, ktoré sa budú sústreďovať na dodržiavanie značne ignorovaného zbrojného embarga OSN v Líbyi. Embargo sa pokladá za kľúčové pre upokojenie tamojšej neutíchajúcej vojny.



Líbya sa zmieta v chaose od zosadenia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.