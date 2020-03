Od roku 2014 zahynulo v Stredozemnom mori už vyše 20 000 migrantov

Ženeva 6. marca (TASR) - Nedávne stroskotanie lode pri pobreží Líbye a ďalšie nehody mali za následok, že odhadovaný počet migrantov, ktorí zahynuli od roku 2014 pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy, stúpol nad 20.000. Prekonanie tohto "hrozivého míľnika" oznámil v piatok migračný úrad OSN so sídlom v Ženeve, informovala tlačová agentúra AP.



Hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Paul Dillon spomenul incidenty ako predpokladané utopenie 91 ľudí z loďky, ktorá vyplávala z Líbye 9. februára, či zmiznutie iného plavidla, ktoré sa vydalo na cestu z Alžírska 14. februára.



Organizácia poznamenala, že počty obetí v Stredozemnom mori medziročne klesajú už od roku 2016, keď ich bolo vyše 5000. Napriek tomu zopakovala svoju výzvu na "rozšírenie bezpečných, legálnych ciest pre migrantov a utečencov", aby neboli do takej miery motivovaní k využívaniu neriadených kanálov a zabránilo sa "zbytočnej a predchádzateľnej strate životov".



Migračný úrad poukázal aj na prípady známe ako "člny duchov" alebo "neviditeľné stroskotania". Tie často hlásia mimovládne organizácie prijímajúce volania od migrantov v núdzi na mori alebo od ľudí, ktorým sa takto stratili príbuzní.



"Dve tretiny smrteľných prípadov, ktoré sme zaznamenali, tvoria ľudia stratení na mori bez akejkoľvek stopy," povedal Frank Laczko, riaditeľ Centra analýzy údajov o globálnej migrácii IOM. "Skutočnosť, že sme dosiahli tento hrozivý nový míľnik, upevňuje postoj IOM, že je naliehavá potreba zvýšenej, komplexnej (pátracej a záchrannej) kapacity v Stredozemnom mori," dodal.