< sekcia Zahraničie
IOM: Po stroskotaní lode s migrantmi je 9 obetí a 45 nezvestných
Minulý rok na východnej trase zahynulo dosiaľ najviac migrantov; Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zaznamenala 922 úmrtí, čo je dvojnásobok oproti roku 2024.
Autor TASR
Džibuti 26. marca (TASR) - Po stroskotaní lode pri pobreží východoafrického štátu Džibutsko zomrelo deväť migrantov a 45 je nezvestných, uviedla vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na lodi, ktorá stroskotala v noci z 24. marca severne od džibutského prístavného mesta Obock, bolo podľa IOM celkovo 320 pasažierov.
Každý rok využijú tzv. východnú trasu z Afrického rohu na Arabský polostrov desaťtisíce migrantov, ktorí si hľadaj prácu v bohatých krajinách Perzského zálivu. Väčšina z nich pochádza z Etiópie, odkiaľ ich ženie chudoba a vnútorné konflikty, a prekračujú Červené more v najužšom mieste medzi Džibutskom a Jemenom.
Minulý rok na východnej trase zahynulo dosiaľ najviac migrantov; IOM zaznamenala 922 úmrtí, čo je dvojnásobok oproti roku 2024.
Na lodi, ktorá stroskotala v noci z 24. marca severne od džibutského prístavného mesta Obock, bolo podľa IOM celkovo 320 pasažierov.
Každý rok využijú tzv. východnú trasu z Afrického rohu na Arabský polostrov desaťtisíce migrantov, ktorí si hľadaj prácu v bohatých krajinách Perzského zálivu. Väčšina z nich pochádza z Etiópie, odkiaľ ich ženie chudoba a vnútorné konflikty, a prekračujú Červené more v najužšom mieste medzi Džibutskom a Jemenom.
Minulý rok na východnej trase zahynulo dosiaľ najviac migrantov; IOM zaznamenala 922 úmrtí, čo je dvojnásobok oproti roku 2024.