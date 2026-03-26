IOM: Po stroskotaní lode s migrantmi je 9 obetí a 45 nezvestných

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Džibuti 26. marca (TASR) - Po stroskotaní lode pri pobreží východoafrického štátu Džibutsko zomrelo deväť migrantov a 45 je nezvestných, uviedla vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Na lodi, ktorá stroskotala v noci z 24. marca severne od džibutského prístavného mesta Obock, bolo podľa IOM celkovo 320 pasažierov.

Každý rok využijú tzv. východnú trasu z Afrického rohu na Arabský polostrov desaťtisíce migrantov, ktorí si hľadaj prácu v bohatých krajinách Perzského zálivu. Väčšina z nich pochádza z Etiópie, odkiaľ ich ženie chudoba a vnútorné konflikty, a prekračujú Červené more v najužšom mieste medzi Džibutskom a Jemenom.

Minulý rok na východnej trase zahynulo dosiaľ najviac migrantov; IOM zaznamenala 922 úmrtí, čo je dvojnásobok oproti roku 2024.
