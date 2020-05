IOM: Pobrežná stráž vrátila späť do Líbye 400 migrantov

Tripolis 25. mája (TASR) - Príslušníci líbyjskej pobrežnej stráže vzali na palubu za uplynulé dva dni pri pobreží krajiny približne 400 migrantov, snažiacich sa dostať do Európy, a vrátili ich do hlavného mesta Tripolis, odkiaľ ich premiestnili do zadržiavacieho tábora. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na hovorkyňu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) Safu Msehliovú.



Hovorkyňa spresnila, že migrantov previezli do zadržiavacieho strediska v meste Záwíja, západne od Tripolisu.



Msehliová zároveň upozornila na skutočnosť, že vzrástol počet ľudí utekajúcich z Líbye, čo je "obzvlášť znepokojujúce pri prudkom poklese... pátracích a záchranných" tímov.



Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.



IOM v apríli uviedol, že odhadovaný počet migrantov, ktorí zahynuli od roku 2014 pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy, stúpol nad 20.000.



Ako pripomenula agentúra AP, od vypuknutia koronavírusovej pandémie zastavili záchranné operácie hlavné mimovládne organizácie pomáhajúce migrantom v Stredozemnom mori, ako sú Ocean Viking a Sea-Watch.