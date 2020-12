IOM: V Bosne je najmenej 3000 migrantov bez strechy nad hlavou

Lipa location in #Bihac #BiH has become a winter prison. #Migrants are not allowed to leave site, and are now making fires inside the remaining tents to keep warm. We have seen a few days ago how quickly fire can spread. This is a totally unnecessary tragedy. @UNmigration @UN_BiH pic.twitter.com/KOeHrOmYMf — Peter Van der Auweraert (@PeterAuweraert) December 27, 2020

This where it gets dangerous - roof of big remaining tent in former #migrant camp Lipa #BiH #Bihac is starting to sag because of snow. If people sleep there tonight, a terrible accident waiting to happen. Migrants should be allowed to leave the site, now. @UNmigration @UN_BiH pic.twitter.com/jFGjeJ8fcY — Peter Van der Auweraert (@PeterAuweraert) December 26, 2020

Záhreb 28. decembra (TASR) - Najmenej 3000 migrantov v Bosne a Hercegovine je v súčasnosti bez prístrešia v podmienkach, ktoré sa dajú označiť za humanitárne nešťastie, upozornil v pondelok Peter Van der Auweraert, vedúci misie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bosne a Hercegovine. Informovala o tom agentúra HINA.Stredisko pre migrantov Lipa pri meste Bihač minulý týždeň v stredu postihol požiar a odvtedy je dočasne zatvorené, pripomína HINA. Van der Auweraert na Twitteri napísal, že oheň pravdepodobne založila skupina bývalých obyvateľov tábora.Približne 1000 migrantov zo strediska zostalo bez strechy nad hlavou, píše HINA. Tí sa pridali k ďalším 1500-2000 osobám, ktoré prespávajú v lesoch, opustených budovách a narýchlo zhotovených stanových príbytkoch.Van der Auweraert pre televíziu N1 uviedol, že zdroje na založenie nového strediska pre migrantov organizácia IOM k dispozícii má. Problémy sa však týkajú jeho umiestnenia.Vláda Bosny a Hercegoviny súhlasila, že obec Lipa sa stane dočasným prijímacím strediskom pre migrantov. Na to je však potrebné vyprázdniť súčasný dočasný stanový tábor a postaviť nový - s potrebnou infraštruktúrou a vybavením.Miestne úrady v Bihači migrantom v obci Lipa nedovolili dočasne sa ubytovať v bývalom tábore v neďalekom meste Bira.Situácia podľa Van der Auweraerta zvýši tlak na hraniciach krajiny, pretože časť migrantov - tí, ktorí sú bez strechy nad hlavou - sa vydala smerom do Chorvátska a časť sa rozhodla vrátiť sa do Srbska.V Bosne a Hercegovine sa podľa odhadov IOM v súčasnosti nachádza približne 8000 nelegálnych migrantov. Väčšina z nich sa nachádza v Unsko-sanskom kantóne a v oblasti hlavného mesta Sarajevo, kde sú dva tábory pre migrantov.