IOM: V Etiópii sú vnútorne vysídlené vyše štyri milióny ľudí

Addis Abeba 24. augusta (TASR) — Už viac ako štyri milióny ľudí v Etiópii museli najmä pre vojenský konflikt a sucho opustiť svoje domovy. Oznámila to vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



IOM vo svojej správe spresnila, že v období od novembra 2022 do júna 2023 bolo v Etiópii vnútorne vysídlených celkovo 4,38 milióna ľudí.



Za hlavnú príčinu vnútorného vysídľovania IOM označila konflikt medzi vládou a povstalcami, v dôsledku ktorého muselo z domovov utiecť už 2,9 milióna ľudí (66,41 percenta). Ďalších 810.855 osôb (18,49 percenta) bolo vnútorne vysídlených pre sucho.



Vyše milión vysídlencov pochádza z vojnou poznačeného zväzového štátu Tigraj, ktorý bol zahrnutý do správy prvýkrát od septembra 2021.



V novembri minulého roka centrálna vláda dosiahla mierovú dohodu s tigrajskými povstalcami, ktorá ukončila dva roky trvajúci konflikt v tomto najsevernejšom regióne Etiópie.



Najvyšší počet vysídlených osôb v dôsledku sucha (takmer 543.000) bol v Somálskom štáte ležiacom na východe Etiópie.



Podľa údajov OSN v druhej najľudnatejšej africkej krajine žije v núdzi celkovo 28,6 milióna ľudí.