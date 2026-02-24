< sekcia Zahraničie
IOM: V Stredozemnom mori zahynulo alebo zmizlo už 606 migrantov
Autor TASR
Ženeva 24. februára (TASR) - Od začiatku roka 2026 zaznamenali v Stredozemnom mori najmenej 606 mŕtvych alebo nezvestných migrantov. V pondelok to uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) so sídlom v Ženeve, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Najmenej 30 osôb je nezvestných po tom, čo sa v sobotu pri Kréte počas nepriaznivého počasia prevrátilo plavidlo smerujúce do Grécka. Tamojšie úrady potvrdili, že z mora vytiahli štyri telá – troch mužov a jednu ženu. Štyri hliadkové lode pokračovali v pátraní po možných preživších. Medzi pasažiermi, prevažne zo Sudánu a Egypta, boli aj minimálne štyri maloleté osoby.
Uplynulý rok bol poznačený pokračujúcim prílevom migrantov, ktorí sa z Líbye vydávali na nebezpečnú cestu s cieľom dostať sa na grécky ostrov Kréta, pripomína AFP.
IOM vyzvala na posilnenie regionálnej spolupráce a zintenzívnenie pátracích a záchranných operácií v centrálnej časti Stredozemného mora, a to najmä v súvislosti so zneužívaním migrantov prevádzačmi.
