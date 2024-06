IOM: V Sudáne bude čoskoro desať miliónov vnútorne vysídlených ľudí

Ženeva 7. júna (TASR) - Počet vnútorne vysídlených ľudí v Sudáne v dôsledku prebiehajúceho konfliktu môže onedlho presiahnuť desať miliónov. V piatok pred tým v súvislosti s najväčšou krízou vysídlenia na svete varovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), informuje agentúra Reuters.



V hlavnom meste Chartúm vypukli boje vlani v apríli. Ozbrojený konflikt medzi znepriatelenými generálmi sa postupne rozšíril aj do ostatných častí Sudánu, čo opätovne vyvolalo medzietnické násilie v regióne Darfúr a prinútilo milióny ľudí utiecť zo svojich domovov.



"Koľko utrpenia a strát na životoch musia ľudia v Sudáne znášať, kým si to svet všimne? Nie je desať miliónov vnútorne vysídlených dosť na to, aby si vynútili naliehavé celosvetové opatrenia?" pýtal sa šéf sudánskej misie IOM Mohamed Refaat. Každá jedna vysídlená osoba podľa jeho slov predstavuje ľudskú tragédiu, ktorá si vyžaduje bezodkladnú pozornosť.



IOM tento týždeň zaznamenala 9,9 milióna vnútorne vysídlených ľudí v Sudáne. Ešte pred vojnou ich bolo zhruba 2,8 milióna. Zo svojich domovov muselo utiecť celkovo približne 12 miliónov, pričom dva milióny prešli do susedných krajín vrátane Egypta a Čadu.



Polovica z vnútorne vysídlených ľudí sú pritom ženy a štvrtina deti mladšie ako päť rokov, uviedol Refaat. Humanitárne organizácie majú podľa neho problémy vysporiadať sa s narastajúcimi potrebami. Snahy poskytovať adekvátne prístrešie, potraviny aj lekársku pomoc navyše podkopáva nedostatok finančných prostriedkov.



"Narastajú vážne obavy z dlhodobého vplyvu vysídľovania na sociálnu a hospodársku štruktúru Sudánu," upozornil Refaat.



OSN dlhodobo varuje, že v Sudáne hrozí okamžité riziko hladomoru. Približne 18 miliónov ľudí v krajine akútne hladuje a 3,6 milióna z nich sú podvyživené deti.