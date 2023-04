IOM: Za prvý štvrťrok zahynulo v Stredozemnom mori 441 migrantov

Ženeva 13. apríla (TASR) - Počas prvých troch mesiacov tohto roka prišlo v oblasti Stredozemného mora o život 441 migrantov. Ide o najvyšší počet za prvý štvrťrok od roku 2017. TASR správu prevzala vo štvrtok z agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na stredajšie údaje Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).



Zaznamenaný nárast počtu obetí je podľa IOM spôsobený nedostatkami pri vykonávaní záchranných operácií zo strany jednotlivých krajín, ako aj prekážkami, ktoré komplikujú záchranné operácie mimovládnych organizácií.



"Pretrvávajúca humanitárna kríza v strednej časti Stredozemného mora je neúnosná," povedal riaditeľ IOM António Vitorino. Pripomenul, že od roku 2014 prišlo na tejto trase o život viac než 20.000 ľudí. "Krajiny (regiónu) na to musia reagovať," povedal.



Vlani zaznamenali v januári až marci 334 úmrtí a v roku 2017 prišlo počas prvých troch mesiacov roka o život 742 migrantov.



Celkový počet migrantov, ktorí v prvom štvrťroku 2023 zahynuli v Stredozemnom mori, môže byť vyšší než hlásených 441, dodáva táto organizácia (IOM). Napríklad Iniciatíva Missing Migrants Project zaznamenala prípady zmiznutých plavidiel s chýbajúcimi údajmi o počte preživších.



Talianska pobrežná stráž s pomocou obchodných lodí zachránila v utorok približne 200 kilometrov juhovýchodne od Sicílie plavidlo s približne 800 ľuďmi na palube, píše IOM.



Talianska vláda vyhlásila v utorok celoštátny stav núdze v súvislosti s rastúcou imigráciou. Zdôvodnila ho potrebou rýchlo reagovať na vysoké počty migrantov, ktorí do krajiny prichádzajú cez Stredozemné more.