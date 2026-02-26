< sekcia Zahraničie
IOM:Na riskantných trasách vlani zomreli alebo zmizli tisíce migrantov
Autor TASR
Ženeva 26. februára (TASR) - Takmer 8000 ľudí vlani zomrelo alebo sa stratilo na nebezpečných migračných trasách, ako je Stredozemné more a územie tzv. Afrického rohu, upozornila vo štvrtok Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Skutočný počet obetí je podľa nej pravdepodobne oveľa vyšší, pretože škrty vo financovaní organizácie negatívne ovplyvnili humanitárny prístup a sledovanie týchto úmrtí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.
„Neustále strácanie životov na migračných trasách je globálnym zlyhaním, ktoré nemôžeme akceptovať ako normálne,“ uviedla generálna riaditeľka IOM Amy Popeová vo vyhlásení.
„Tieto úmrtia nie sú nevyhnutné. Keď sú bezpečné trasy nedostupné, ľudia sú nútení podstúpiť nebezpečné cesty a dostať sa do rúk pašerákov a obchodníkov s ľuďmi. Musíme konať teraz, aby sme rozšírili bezpečné a pravidelné trasy a zabezpečili ochranu ľudí v núdzi bez ohľadu na ich štatút,“ dodala riaditeľka.
Hoci IOM uvádza, že počet úmrtí na migračných trasách sa vlani znížil na 7667 oproti počtu takmer 9200 z roku 2024, tento pokles odzrkadľuje obmedzený prístup k informáciám a nedostatok finančných prostriedkov, ktoré bránia snahám sledovať tieto úmrtia.
IOM patrí medzi viaceré humanitárne organizácie, ktoré zasiahli škrty vo financovaní zo strany USA, vysvetľuje Reuters. Organizáciu to prinútilo obmedziť alebo ukončiť svoje programy spôsobom, ktorý podľa nej bude mať vážne dôsledky pre migrantov.
