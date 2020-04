Stovky migrantov uviazli na člne líbyjskej pobrežnej stráže

Tripolis 10. apríla (TASR) - Približne 280 migrantov uviazlo na palube plavidla líbyjskej pobrežnej stráže po tom, ako sa vylodenie v prístave v hlavnom meste Líbye Tripolis vo štvrtok ukázalo byť nebezpečné. Informovala o tom Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), píše agentúra DPA.



Utečencov chytili pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy a mali byť poslaní späť do Líbye, no tamojšie úrady ich nepustili na pevninu, uviedla vo vyhlásení IOM.



Tripolis nie je aktuálne bezpečný vzhľadom na ostreľovanie, ktoré tam prebieha. Z dôvodu pandémie koronavírusu svoje prístavy ako nie bezpečné označilo Taliansko. Vo štvrtok večer navyše Malta oznámila, že vzhľadom na pandémiu nevpustí do krajiny žiadnych ďalších utečencov.



"Situácia je tragická. Stovky ľudí vyčerpaní zo 72-hodinovej cesty musia stráviť noc v preplnenom člne za ťažkých podmienok," povedal šéf misie IOM v Líbyi Frederico Soda. "Status quo nemôže takto pokračovať. Potrebný je komplexný prístup k riešeniu situácie v Stredozemnom mori," dodal.



Na palube sú podľa IOM aj ženy a deti. Tímy tejto organizácie migrantov zásobujú vodou a potravinami, čo je však náročné vzhľadom na zákaz vychádzania, ktorý v Tripolise momentálne platí.



Tento týždeň sa pokúsilo z Líbye do Európy dostať podľa IOM viac ako 500 migrantov. Nemecké plavidlo Alan Kurdi zachránilo 150 z nich.