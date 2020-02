V primárkach demokratov v štáte Iowa tesne vedie Buttigieg

Washington 6. februára (TASR) - V americkom štáte Iowa stále prebieha sčítavanie hlasov z utorkových volebných zhromaždení Demokratickej strany. Po zrátaní 97 percent odovzdaných hlasov tesne vedie Pete Buttigieg pred Berniem Sandersom. Celkové výsledky by mali byť známe v priebehu štvrtka, informovala vo štvrtok stanica BBC.



Buttigieg, bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana, je zatiaľ na prvom mieste so ziskom 26,2 percenta hlasov. Senátor za štát Vermont Sanders je však tesne za ním so ziskom 26,1 percenta.



Na treťom mieste je senátorka za štát Massachusetts Elizabeth Warrenová (18,2 percenta) a štvrtý je bývalý viceprezident Spojených štátov Joe Biden (15,8 percenta).



Šéf Demokratickej strany v štáte Iowa Troy Price predstaviteľom strany povedal, že zverejnenie úplných výsledkov sa očakáva vo štvrtok.



Členovia americkej Demokratickej strany v rámci procesu primárok rozhodujú o tom, kto by mal byť v novembrových prezidentských voľbách protikandidátom súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.



Hlasy odovzdané na volebných zhromaždeniach v Iowe sa pre technické problémy sčítavajú manuálne a zverejnenie výsledkov hlasovania sa preto posunulo.