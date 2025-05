Pásmu Gazy údajne hrozí kritické riziko hladomoru

Gaza 12. mája (TASR) - Ak Izrael nepreruší blokádu humanitárnej pomoci a nezastaví svoju vojenskú ofenzívu, Pásmu Gazy bude hroziť kritické riziko hladomoru. Uvádza sa to v správe iniciatívy Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC). V pondelok sa na ňu odvolala agentúra AP, píše TASR.



Podľa správy takmer pol milióna Palestínčanov trpí „katastrofickou úrovňou“ hladu, teda čelia veľkému riziku smrti hladom, a ďalší milión trpí „núdzovou úrovňou“. IPC tvrdí, že pri pokračujúcich podmienkach v Gaze je najpravdepodobnejším scenárom rozšírenie hladomoru.



Izrael do palestínskej enklávy už desať týždňov blokuje humanitárnu pomoc vrátane jedla a liekov. Pásmo Gazy s približne 2,3 miliónmi obyvateľmi je takmer úplne závislé od vonkajšej pomoci, nakoľko v ňom Izrael počas svojej 19 mesačnej ofenzívy zlikvidoval väčšinu možností na výrobu potravín.



Agentúra AP pripomína, že nedeklarovaný stav hladomoru neznamená, že by na hlad v Gaze v súčasnosti ľudia nezomierali. Iniciatíva IPC je popredným medzinárodným orgánom špecializujúcim sa na závažnosť krízových situácií v spojení s nedostatkom jedla.



Zásoby potravín sa v Gaze rýchlo míňajú. Verejné kuchyne, ktoré miestnym vydávajú varené jedlá, sú pre mnohých jediným zdrojom potravín. Aj tie však rýchlo zatvárajú pre nedostatok zásob.



Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na žiadosť o komentár k správe IPC nereagovala. Armáda však tvrdí, že sa počas dvojmesačného prímeria, ktoré Izrael ukončil v polovici marca, do Gazy dostalo dostatočné množstvo humanitárnej pomoci. Podľa Tel Avivu je cieľom blokády vyvinúť tlak na Hamas, aby prepustil zvyšných izraelských rukojemníkov.