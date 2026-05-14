< sekcia Zahraničie
IPC: Nedostatok zrážok a ceny potravín zhoršujú hladomor v Somálsku
Podľa správy bude tento rok pravdepodobne potrebovať liečbu pre akútnu podvýživu ďalších približne 42.000 detí, čím ich celkový počet vzrastie na takmer 1,9 milióna.
Autor TASR
Rím 14. mája (TASR) - Šesť miliónov ľudí v Somálsku čelí kritickej úrovni potravinovej neistoty spôsobenej nedostatkom zrážok a prudkým nárastom cien potravín v dôsledku vojny na Blízkom východe. Vo štvrtok na to upozornila Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa údajov IPC, ktorá monitoruje úroveň hladomoru a podvýživy, predstavuje spomínaný počet obyvateľov takmer tretinu somálskej populácie.
Približne 4,1 milióna ľudí bolo zaradených do „krízovej“ fázy potravinovej neistoty a takmer 1,9 milióna ľudí do „núdzovej“ fázy – čo je len jeden krok od „katastrofickej“ úrovne, ktorá sa rovná hladomoru. Ten hrozí najmä v okrese Burhakaba na juhu krajiny.
Zhoršenie situácie spôsobilo množstvo faktorov, vrátane slabých zrážok v období dažďov od apríla do júna a rastúcich cien potravín, na čo mala ešte negatívnejší dopad aj vojna na Blízkom východe.
Správa tiež poukazuje na pokles hodnoty somálskeho šilingu v dôsledku jeho odmietania obchodníkmi a poskytovateľmi služieb na juhu krajiny, vysídľovania ľudí pre konflikty, neistoty, ako aj rizika povodní v blízkosti riek.
Podľa správy bude tento rok pravdepodobne potrebovať liečbu pre akútnu podvýživu ďalších približne 42.000 detí, čím ich celkový počet vzrastie na takmer 1,9 milióna.
IPC v štúdii vyzvala na poskytnutie väčšej humanitárnej pomoci. Obmedzené množstvo takejto pomoci sa dostalo len k 12 percentám zo šiestich miliónov ľudí v krízovej alebo horšej situácii.
AFP pripomína, že Svetový potravinový program (WFP) minulý týždeň varoval, že ak nezíska nové finančné prostriedky, bude musieť do júla pozastaviť humanitárnu pomoc v Somálsku.
Podľa údajov IPC, ktorá monitoruje úroveň hladomoru a podvýživy, predstavuje spomínaný počet obyvateľov takmer tretinu somálskej populácie.
Približne 4,1 milióna ľudí bolo zaradených do „krízovej“ fázy potravinovej neistoty a takmer 1,9 milióna ľudí do „núdzovej“ fázy – čo je len jeden krok od „katastrofickej“ úrovne, ktorá sa rovná hladomoru. Ten hrozí najmä v okrese Burhakaba na juhu krajiny.
Zhoršenie situácie spôsobilo množstvo faktorov, vrátane slabých zrážok v období dažďov od apríla do júna a rastúcich cien potravín, na čo mala ešte negatívnejší dopad aj vojna na Blízkom východe.
Správa tiež poukazuje na pokles hodnoty somálskeho šilingu v dôsledku jeho odmietania obchodníkmi a poskytovateľmi služieb na juhu krajiny, vysídľovania ľudí pre konflikty, neistoty, ako aj rizika povodní v blízkosti riek.
Podľa správy bude tento rok pravdepodobne potrebovať liečbu pre akútnu podvýživu ďalších približne 42.000 detí, čím ich celkový počet vzrastie na takmer 1,9 milióna.
IPC v štúdii vyzvala na poskytnutie väčšej humanitárnej pomoci. Obmedzené množstvo takejto pomoci sa dostalo len k 12 percentám zo šiestich miliónov ľudí v krízovej alebo horšej situácii.
AFP pripomína, že Svetový potravinový program (WFP) minulý týždeň varoval, že ak nezíska nové finančné prostriedky, bude musieť do júla pozastaviť humanitárnu pomoc v Somálsku.