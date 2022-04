IPCC: Najbohatší ľudia sú zodpovední za asi 40 percent všetkých emisií

Ženeva 4. apríla (TASR) - Najbohatších desať percent ľudí na svete je zodpovedných za 36 až 45 percent všetkých emisií skleníkových plynov, uviedol v pondelok Medzivládny panel pre klimatickú zmenu (IPCC) s tým, že ľudstvo má necelé tri roky na zníženie množstva skleníkových plynov vypúšťaných do atmosféry. TASR túto informáciu prevzala od agentúry AFP.



"Bohatí jednotlivci neúmerne prispievajú k vyšším emisiám a majú vysoký potenciál na ich znižovanie," uviedol IPCC v správe venovanej plánom na zníženie emisií oxidu uhličitého.



Odborníci IPCC dospeli k záveru, že uhlíkové emisie musia dosiahnuť svoj vrchol a začať prudko klesať ešte pred rokom 2025, ak chcú signatári Parížskej klimatickej dohody udržať globálne otepľovanie na úrovni dvoch stupňov Celzia oproti hodnotám spred priemyselnej revolúcie.



Ako však poznamenáva AFP, ide o menej ambiciózny z dvoch cieľov opísaných v Parížskej dohode. Vedci upozorňujú, že aby sa predišlo najhorším vplyvom klimatických zmien, je potrebné udržať otepľovanie na úrovni 1,5 stupňa Celzia. Uvedomujú si to aj odborníci IPCC, ktorí v správe uvádzajú, že pri súčasných klimatických cieľoch medzinárodného spoločenstva je tento cieľ nedosiahnuteľný.



Svet v súčasnosti smeruje ku "katastrofickému" zvýšeniu globálnych teplôt o 3,2 stupňa Celzia, pokračuje správa. Svet musí do roku 2050 úplne prestať spaľovať uhlie, obmedziť používanie ropy o 60 percent a plynu o 70 percent, upozorňuje IPCC.



Najnovšia správa IPCC je poslednou zo série troch dokumentov, ktoré majú dovedna 10.000 strán. Jednotlivé časti boli zverejnené postupne, najprv vlani v auguste, vo februári 2022 a napokon 4. apríla. Stovky odborníkov spoločne vypracovali v poradí už šiestu takúto "trilógiu" dokumentov o klimatických zmenách od roku 1990.