IPCC: Takmer polovici ľudí na Zemi hrozia vážne klimatické následky

Paríž 28. februára (TASR) - Vyše 40 percentám všetkých ľudí na Zemi hrozí, že zažijú vážne následky klimatických zmien, vyplýva z druhej časti v poradí šiestej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pre klimatickú zmenu (IPCC), ktorú zverejnili v pondelok. TASR o tom informovala na základe článku stanice BBC.



"Naša správa jasne naznačuje, že miesta, kde ľudia žijú a pracujú, môžu prestať existovať, že ekosystémy a druhy, s ktorými sme všetci vyrastali a ktoré majú kľúčové miesto v našich kultúrach,... môžu zmiznúť," povedala spolupredsedníčka IPCC Debra Robertsová.



IPCC v správe zdôrazňuje, že následky klimatických zmien nie sú problémom budúcich generácií, ale že už teraz sužujú milióny ľudí na celom svete, uvádza agentúra AFP.



Globálne otepľovanie už prispelo k úbytku a vyhynutiu druhov zvierat; k nárastu infekčných ochorení; k vyššiemu počtu úmrtí spôsobených teplom a suchom; k zníženiu úrody základných plodín; k nedostatku vody a k poklesu rybolovu a akvakultúry.



Zmena klímy má dosah na telesné aj duševné zdravie a už spôsobila nezvrátiteľné zmeny v ľudskej spoločnosti aj v prírodnom svete, pokračuje správa. IPCC tiež zdôrazňuje, že tieto následky sú iba začiatkom a budú sa stupňovať s každou desatinou stupňa Celzia otepľovania.



Správa ukazuje, že extrémne poveternostné udalosti spojené so zmenou klímy, ako sú záplavy a vlny horúčav, majú na ľudí a iný život oveľa väčší vplyv, ako sa doteraz predpokladalo.



Ak otepľovanie dosiahne mieru 1,5 stupňa Celzia oproti hodnotám z obdobia pred priemyselnou revolúciou, tak až 14 percentám suchozemských živočíchov hrozí vyhynutie. Momentálne je na úrovni 1,1 stupňa Celzia.



Podľa autorov však ľudstvo ešte má trocha času na to, aby sa vyhlo tomu najhoršiemu. "Budúcnosť závisí od nás, nie od klímy," povedala hlavná autorka správy Helen Adamsová.



Autori správy kritizujú technologické riešenia, ako napríklad odrážanie slnečných lúčov či zachytávanie oxidu uhličitého z atmosféry, s tým, že situáciu môžu zhoršiť. Politikom odporúčajú, aby sa sústredili na "rozvoj, ktorý je odolný voči klimatickým zmenám".



Svet, ktorý investuje do zdravotníctva, vzdelávania a boju proti chudobe bude schopný lepšie sa vysporiadať s následkami klimatických zmien, poznamenal spoluautor štúdie profesor Brian O'Neill.



IPCC od svojho založenia v roku 1988 vydala päť hodnotiacich správ, v ktorých zhŕňa vedecké poznatky o klimatických zmenách, ich vplyvy, budúce riziká a možné riešenia problému. Panel sa skladá z vládnych predstaviteľov 195 krajín, ktorí správu vydávajú v spolupráci s odborníkmi a akademikmi.