PRIESKUM: Macrona zvolilo pomerne nízke percento francúzskych voličov

Paríž 25. apríla (TASR) - Novozvolenému francúzskemu prezidentovi Emmanuelovi Macronovi odovzdalo v nedeľňajších voľbách hlas pomerne nízke percento z celkového počtu voličov, informuje agentúra DPA.



Berúc do úvahy volebnú účasť, ako aj neplatné či nevyplnené odovzdané hlasovacie lístky, totiž za staronového liberálneho prezidenta hlasovalo len 38,52 percenta registrovaných voličov, vyplýva z predbežných výsledkov, ktoré zverejnilo francúzske ministerstvo vnútra.



S nižším percentom hlasov sa - od vzniku Piatej francúzskej republiky v roku 1958 - do prezidentského úradu podarilo dostať už len konzervatívnemu Georgesovi Pompidouovi, informuje Mathieu Gallard z vedenia renomovanej prieskumnej agentúry Ispos.



Pompidoua totiž v roku 1969 zvolilo do prezidentského úradu len 37,51 percenta zo všetkých registrovaných voličov, pripomína Gallard.



Ohľadom celkového počtu získaných hlasov, je však na tom Macron už lepšie. Do úradu hlavy štátu ho v nedeľu totiž zvolilo 18,8 milióna ľudí. To je viac ako v prípade mnohých jeho predchodcov, ktorí boli zvolení vo voľbách s menším počtom registrovaných voličov.



Macron získal v nedeľnom druhom kole prezidentských volieb 58,54 percenta z odovzdaných hlasov a zabezpečil si tak druhý mandát v úrad. Jeho rivalka, kandidátka krajnej pravice Marine Le Penovej, získala 41,5 percenta z odovzdaných hlasov. Volebná účasť bola z historického pohľadu skôr nižšia, dosiahla len 72 percent. Vyše tri milióny z registrovaných voličov hlasovať buď neprišli, alebo odovzdali neplatný lístok.